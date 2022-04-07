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Песков: Россия начала готовиться к западным санкциям еще год назад

7 апреля 2022 21:08
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Представитель Кремля подчеркнул, что экономика РФ "до сих пор находится на ногах".

Россия начала готовиться к нынешним санкциям, введенным в ответ на военную спецоперацию на Украине, еще год назад. Об этом заявил в четверг в эфире телеканала Sky News пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Мы жили под санкциями уже пару десятков лет и мы на самом деле уже привыкли к этой ситуации. Мы начали готовиться к этим санкциям год назад и сейчас, конечно, у нас в экономике очень трудное положение, но наша экономика до сих пор находится на ногах", - сказал он в интервью на английском языке.

"Может быть, мы не здравы и невредимы, но находимся в безопасности с точки зрения экономики и макростабильности. Мы даже пытаемся извлечь выгоду из этой ситуации, учитывая толчок развитию нашего производственного сектора, национальным технологиям и так далее", - добавил Песков.

 

Фото:   Михаил Метцель/ТАСС

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