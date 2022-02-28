Песков назвал санкции Запада против России «тяжелыми и проблемными»

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Дмитрий Песков прокомментировал санкции, которые, начиная с 24 февраля, военной операции на Украине, многие страны вводят против РФ.

«Это тяжёлые санкции, они проблемные», - признал он. Вместе с тем, Россия, по словам Пескова, обладает потенциалом для компенсации ущерба.

Он заявил, что планы реагирования на санкции у правительства есть, они были подготовлены заранее. «Велась планомерная подготовка к возможным санкциям, включая самые тяжёлые», - подчеркнул Песков.

Он добавил, что планы «реализуются по мере поступления проблем».

Оценивая последние действия ЦБ, поднявшегося ключевую ставку до 20%, Песков сказал, что «до сих пор не было поводов сомневаться в эффективности и надёжности ЦБ», сообщает МК.