Первую партию колбасы из ДНРи отправили на экспорт в Россию

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Первую партию колбасных изделий из самопровозглашенной Донецкой народной республики отправили на экспорт в Россию, передает РИА Новости.

"Первопроходцем стало ООО "Енакиевский мясокомбинат". Как сообщили на предприятии, экспортировано 1,5 тонны сыровяленых колбасных изделий отечественного производства", — сказали в пресс-службе Министерства агропромышленной политики и продовольствия ДНР.

"Енакиевский мясокомбинат" основан в 2014 году и специализируется на производстве сосисок, сарделек, вареных колбас, копченостей, сырокопченых, полукопченых и варено-копченых колбас.

В середине ноября президент Владимир Путин подписал указ о гуманитарной поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. В соответствии с ним выданные в ДНР и ЛНР сертификаты о происхождении товаров будут признаваться в России, а сами товары наравне с российскими — допускаться до госзакупок.

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