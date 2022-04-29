Параллельный импорт может позволить сдержать рост цен на иностранную продукцию в России.

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Это произойдет благодаря конкуренции со стороны неофициальных импортеров в поставках товаров в страну, заявили в пресс-службе Минпромторга. Так там ответили на вопрос РИА Новости о влиянии легализации параллельного импорта на цены в стране.

По словам представителей ведомства, одностороннее решение некоторых организаций об уходе с российского рынка не отвечает принципам честной конкуренции и открытости.

Представители министерства подчеркнули, что сейчас перечень продукции для параллельного импорта находится на регистрации в Минюсте. По завершении регистрации этот список будет размещен на сайте профильного ведомства.