Ожидается сокращение производства пива в России на 5%

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Снижение покупательной способности россиян, рост производственных издержек и экспортные трудности могут привести к тому, что рынок пива в России сократится на 4-5% в 2022 году, считает исполняющий обязанности президента AB InBev Efes Ораз Дурдыев. По его данным, после наблюдавшегося в первом квартале ажиотажного спроса на фоне ожидаемого повышения цен начался спад продаж.

«По нашей оценке, рынок упадет на 4-5% к концу года по объему производства. Полагаем, что такое сокращение при росте издержек неминуемо… Стоимость жизни увеличивается, покупательская способность падает, а в сложные времена потребитель покупает самое необходимое и ограничивает себя в каких-то излишествах. А пиво с его стоимостью для многих, особенно в регионах, уже становится таковым»,— объяснил господин Дурдыев рыночные тенденции в диалоге с «Прайм».

Главными причинами роста издержек в AB InBev Efes считают уход с рынка иностранных производителей, поставлявших оборудование и упаковку, а также увеличение транспортных расходов. По мнению Ораза Дурдыева, в перспективе отечественные производители пива могут начать чаще использовать стеклянную тару, поскольку пиво в стекле относится к более дорогому сегменту, чем в пенное в пластиковой бутылке. «На напитках в стекле производитель будет зарабатывать больше, поэтому можно предположить перераспределение выпуска в пользу более высокомаржинальных стеклянных бутылок и сокращение продукции в пластиковой таре»,— пояснил господин Дурдыев.

После начала военной операции на Украине в России фиксируется падение доли и темпов продаж импортного пива — за апрель они снизились более чем на 30% в годовом выражении. Рост цен на продукцию отечественных пивоваров составил в среднем на 5-20% из-за подорожания сырья, пишет Коммерсантъ.