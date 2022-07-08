Я нашел ошибку
Главные новости:
В ближайшие 1-3 часа местами по Самарской области ожидается гроза
В ближайшие 1-3 часа местами по Самарской области ожидается гроза
В Самарской области ограничили продажу билетов до Ширяево
В Самарской области ограничили продажу билетов до Ширяево
Экс-премьер Японии Синдзо Абэ умер после покушения
Экс-премьер Японии Синдзо Абэ умер после покушения
В самарской городской больнице пациент выпал из окна
В самарской городской больнице пациент выпал из окна
В Красноярском районе водитель погиб за рулем
В Красноярском районе водитель погиб за рулем
Пенсионер из Тольятти отдал мошеннику все свои сбережения – 112 тысяч рублей.
Пенсионер из Тольятти отдал мошеннику все свои сбережения – 112 тысяч рублей
Выпускники рассказали о нарушениях на ЕГЭ
Выпускники рассказали о нарушениях на ЕГЭ
В Поволжье семейную ипотеку от Сбербанка чаще оформляют семьи в возрасте от 31 до 35 лет
В Поволжье семейную ипотеку от Сбербанка чаще оформляют семьи в возрасте от 31 до 35 лет
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 63.14
0.23
EUR 64.13
-0.2
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре состоится выездной показ Фестиваля уличного кино «Лучшее прошлых лет»
Экстремальный забег с препятствиями «Гонка Героев» в очередной раз пройдет в Самарской области
8 июля Самарский зоопарк отметит "Всероссийский день семьи"
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Ожидается сокращение производства пива в России на 5%

8 июля 2022 09:39
178
Ожидается сокращение производства пива в России на 5%

Снижение покупательной способности россиян, рост производственных издержек и экспортные трудности могут привести к тому, что рынок пива в России сократится на 4-5% в 2022 году, считает исполняющий обязанности президента AB InBev Efes Ораз Дурдыев. По его данным, после наблюдавшегося в первом квартале ажиотажного спроса на фоне ожидаемого повышения цен начался спад продаж.

«По нашей оценке, рынок упадет на 4-5% к концу года по объему производства. Полагаем, что такое сокращение при росте издержек неминуемо… Стоимость жизни увеличивается, покупательская способность падает, а в сложные времена потребитель покупает самое необходимое и ограничивает себя в каких-то излишествах. А пиво с его стоимостью для многих, особенно в регионах, уже становится таковым»,— объяснил господин Дурдыев рыночные тенденции в диалоге с «Прайм».

Главными причинами роста издержек в AB InBev Efes считают уход с рынка иностранных производителей, поставлявших оборудование и упаковку, а также увеличение транспортных расходов. По мнению Ораза Дурдыева, в перспективе отечественные производители пива могут начать чаще использовать стеклянную тару, поскольку пиво в стекле относится к более дорогому сегменту, чем в пенное в пластиковой бутылке. «На напитках в стекле производитель будет зарабатывать больше, поэтому можно предположить перераспределение выпуска в пользу более высокомаржинальных стеклянных бутылок и сокращение продукции в пластиковой таре»,— пояснил господин Дурдыев.

После начала военной операции на Украине в России фиксируется падение доли и темпов продаж импортного пива — за апрель они снизились более чем на 30% в годовом выражении. Рост цен на продукцию отечественных пивоваров составил в среднем на 5-20% из-за подорожания сырья, пишет Коммерсантъ.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Во всех автобусах «Самара Авто Газ» пассажиров должны пускать во все двери
8 июля 2022  10:00
Во всех автобусах «Самара Авто Газ» пассажиров должны пускать во все двери
173
В ходе совета обсуждались актуальные задачи для дальнейшего развития экономики, региональные меры поддержки людей и бизнеса в условиях санкционного давления.
7 июля 2022  20:11
Дмитрий Азаров на заседании Совета ПФО внес предложения по доработке действующих мер поддержки экономики 
376
Дмитрий Азаров добился выделения Самарской области более 9 млрд рублей для завершения строительства трассы и моста через Волгу
7 июля 2022  12:58
Дмитрий Азаров добился выделения Самарской области более 9 млрд рублей для завершения строительства трассы и моста через Волгу
1354
В Самарской области столбик термометра поднимется до +32 градусов
7 июля 2022  10:49
В Самарской области столбик термометра поднимется до +32 градусов
384
Дмитрий Азаров вручил самарской семье медиков медаль «За любовь и верность» и 50 лет совместной жизни
6 июля 2022  18:35
Дмитрий Азаров вручил самарской семье медиков медаль «За любовь и верность» и 50 лет совместной жизни
1018
Весь список