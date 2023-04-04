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Отраслевая экспертиза: в Казани представят лучшие практики нацпроекта «Производительность труда»
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Отраслевая экспертиза: в Казани представят лучшие практики нацпроекта «Производительность труда»

4 апреля 2023 17:41
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Региональный центр компетенций Самарской области (РЦК) неоднократно был отмечен на форуме «Производительность труда» наградами.

Собственники и руководители крупных российских компаний обсудят наиболее эффективные инструменты развития бизнеса на V федеральном форуме «Производительность 360», который пройдет 20 и 21 июля 2023 года в Казани. В фокусе дискуссии – отраслевая экспертиза нацпроекта «Производительность труда», курируемого Первым заместителем Председателя Правительства Андреем Белоусовым.

Организаторы форума – Минэкономразвития РФ и Федеральный центр компетенций (ФЦК) при поддержке Правительства Республики Татарстан. Центральной площадкой мероприятия станет Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» имени Башира Рамеева.

«Участники форума «Производительность 360» получат возможность найти ответы на вызовы времени, связанные с решением задач импортозамещения, заполнением освобождающихся товарных ниш и выхода на новые рынки. Нацпроект стал по-настоящему действенными инструментом роста российской экономики. Напомню, на прошлой неделе Президент России заявил о необходимости расширить нацпроект «Производительность труда». Его продление позволит в два раза увеличить число участников и обучить почти 200 тысяч работников», – отметил заместитель министра экономического развития РФ Мурат Керефов.

Более 70 экспертов по созданию производственных систем представят готовые решения по поддержанию бизнеса в условиях новой реальности, основанные на методиках бережливого производства. Традиционно в рамках форума пройдет церемония награждения наиболее результативных предприятий.

В этом году форум пройдет в пятый раз, и Республика Татарстан получила возможность организации мероприятия, став регионом-лидером рейтинга национального проекта «Производительность труда». Его составило Минэкономразвития РФ среди регионов, которые вовлекают предприятия в нацпроект.

Региональный центр компетенций Самарской области (РЦК) неоднократно был отмечен на форуме «Производительность труда» наградами. Так, например, в Нижнем Новгороде в рамках III Федерального форума «Производительность 360» РЦК был среди регионов-лидеров по информационному сопровождению реализации национального проекта «Производительность труда». Он стал победителем в номинации «За высокие результаты освещения в средствах массовой информации национального проекта «Производительность труда» в 2020 году».

«Освещение итогов и результатов реализации национального проекта в СМИ важно для развития в стране движения по повышению производительности труда. Поэтому мы стремимся как можно больше рассказывать предприятиям - потенциальным участникам национального проекта о том, какие меры поддержки их ожидают. И как в целом это повлияет на развитие компании», - прокомментировал директор РЦК Константин Серов.

Важность информированности отмечает и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он подчеркивает, что важно не просто информировать людей о нацпроектах, а показывать человеку его возможности, которые нацпроекты дают для повышения качества жизни и повышения уровня доходов.

Национальный проект «Производительность труда» утвержден майским указом Президента РФ Владимиром Путиным в 2018 году. Для достижения поставленных задач разработан комплекс мер господдержки бизнеса, включающих финансовое стимулирование и экспертную помощь в оптимизации производственных процессов.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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