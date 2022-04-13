Отмечено начало "просадки" российской экономики

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Первый вице-премьер Андрей Белоусов назвал "просадку" российской экономики одним из главных рисков нынешнего времени и отметил, что она уже началась. Он сказал об этом, выступая в Совете Федерации.

"Один из главных на сегодня рисков - "просадка" экономики из-за логистических ограничений, с одной стороны, и недостатка ликвидности в экономике - с другой. Данные опросов руководителей системообразующих предприятий показывают, что эта просадка, к сожалению, уже началась, - хотя она пока практически не затронула рынка труда", - сказал он.

"Так, в промышленности и торговле снижение объемов производства составило порядка 11%, в других секторах - 9-10%", - добавил первый вице-премьер.

По его словам, для поддержки экономики ускорено поступление в нее средств "по каналам государственного бюджета": расходы федерального бюджета за I квартал выросли к прошлому году на 20%.

В качестве примера "вливания" средств в экономику Белоусов привел предоставление льготных кредитов предприятиям промышленности и торговли по ставке 11%. "Объем кредитного портфеля составит 1,3 трлн рублей. И вот данные на сегодняшнее утро - сегодня банками уже одобрено предоставление кредитов на 827 млрд рублей и заключено договоров почти на 200 млрд рублей", - рассказал первый замглавы правительства.

Аналогичная программа запущена для системообразующих организаций в сельском хозяйстве (льготные кредиты под 10%). В рамках нее, как отметил Белоусов, с объемом кредитного портфеля составит до 300 млрд рублей, банками уже одобрена выдача кредитов на 150 млрд рублей.

"Для проведения весенних полевых работ принято решение предоставить льготные кредиты сельскохозяйственным предприятиям в объеме до 158 млрд рублей. Планируется этот объем увеличить еще на 60 млрд. рублей", - сообщил он, добавив, что еще почти 134 млрд рублей будут направлены на обеспечение ранее принятых агробизнесом обязательств по кредитам.

В IT-секторе компаниям будут предоставлены льготные кредиты по ставке не выше 3% на реализацию новых проектов и разработку новых продуктов, а также кредиты по ставке 11 процентов на обеспечение текущей деятельности, напомнил Белоусов.

Суммарный объем поддержки экономики, безопасный для инфляции, оценивается в 7-8 трлн рублей, эти лимиты почти выбраны, сказал также чиновник.

"По поводу системообразующих предприятий и поддержки средних компаний - достаточно много обращений по этому поводу идет. У нас есть определенные макроэкономические лимиты, в которых мы работаем. Мы примерно нащупали сейчас те ограничения, в которых мы можем работать без повышения нагрузки на инфляцию. Это, если говорить суммарно о кредитах, о кредитовании экономики по всем каналам - это где-то в районе 7-8 трлн рублей. Такая позиция правительства, Минэкономразвития", - сообщил он.

"Так вот мы сейчас с учетом ипотеки, с учетом кредитования системообразующих предприятий, с учетом кредитования МСП, эти лимиты почти выбрали, - сказал чиновник. - Это означает, что для поддержки других групп предприятий нужно какие-то другие меры предпринимать, в том числе снижение налоговой нагрузки и так далее".

Опрошенные "Интерфаксом" в начале апреля аналитики сообщали, что по итогам 2022 года ожидают падения ВВП России на порядка 8,4%, промпроизводства - на 8,2%. В марте эксперты в среднем ждут снижения промпроизводства на 0,8% в годовом выражении. При этом разброс оценок по динамике промышленности в марте - от снижения на 4,1% до роста на 3%.

Как сообщал Росстат, промышленное производство в России в феврале 2022 года выросло на 6,3% по сравнению с февралем 2021 года после повышения на 8,6% в январе. За январь-февраль 2022 года промышленность выросла на 7,5%, пишет Интерфакс.