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Осенью жителей Самарской области ждет рост цен на одежду и обувь

22 июля 2021 12:59
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Осенью жителей Самарской области ждет рост цен на одежду и обувь

Минимум на 10 процентов вырастут цены на одежду и обувь уже предстоящей осенью. Такой прогноз делают ретейлеры на новый осенне-зимний сезон. В качестве основных причин называют возросшую стоимость  перевозок и само сырье.

На рост цен на одежду и обувь влияют увеличивающиеся расходы на логистику и сырье, пишет РБК со ссылкой на ретейлеров различных торговых марок. В частности, эксперты ссылаются на повышение стоимости морских грузоперевозок из Азии в Европу. Она выросла в несколько раз по сравнению с 2020 годом из-за пандемии и сбоев в работе китайских портов. Специалисты говорят о подорожании перевозок в пять-шесть раз. И приводят примеры. Стоимость доставки контейнера из Азии в прошлом году составляла $3 тыс., сейчас она доходит до $10 тыс., и чем габаритнее товар или ниже его стоимость, тем дороже обходится его доставка.

Добавим, осеннее подорожание не последнее в осенне-зимнем сезоне. Прогнозы таковы, что уже в начале 2022 года цены в рознице на отдельные товары могут вырасти на 18–20 процентов, пишет ГТРК Самара.

Фото: Pixabay.com

Теги: рост цен ценообразование

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