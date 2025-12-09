осенью спрос на сотрудников с навыками применения ИИ вырос на треть

Аналитики Авито Работы изучили, как изменился спрос работодателей на сотрудников с навыками применения ИИ осенью 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего в России количество таких вакансий увеличилось на 31%.

Больше всего спрос на специалистов с опытом применения ИИ вырос среди работников сельского, лесного и рыбного хозяйства — осенью текущего года число соответствующих вакансий увеличилось в 2,2 раза (+124%) за год. Средняя предлагаемая зарплата составила около 60 667 руб/мес.

Чаще стали требовать навыки работы с ИИ у специалистов по документообороту (+76%). Средняя предлагаемая зарплата на таких позициях составила 74 382 руб/мес. Специалисты по документообороту используют ИИ для распознавания и сортировки документов и снижения ошибок — именно поэтому работодатели все чаще ищут сотрудников, умеющих работать с такими технологиями.

На треть (+33%) выросло количество таких вакансий для специалистов по продажам. Средняя предлагаемая зарплата составила около 93 500 руб/мес. ИИ и нейросети помогают создавать персонализированные предложения и могут взять на себя часть коммуникаций.

В числе регионов, где спрос на сотрудников с навыками работы с ИИ и нейросетями рос особенно быстро, осенью 2025 года оказались Воронежская область (+109%), Краснодарский край (+101%) и Свердловская область (+96%).