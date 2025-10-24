Осень активизировала рынок труда в Самарской области

58

Жители Самарской области стали чаще искать работу. С начала осени посещаемость сайтов c предложениями по трудоустройству выросла на 30% по сравнению с летними месяцами. В сентябре самарцы разместили и обновили 163,2 тысячи резюме, что на 7% превышает показатели августа и на 30% — сентябрьские данные 2024 года. Такие результаты показало совместное исследование МегаФона и платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.



«Для соискателей идеальная ситуация — когда вакансий довольно много, а кандидатов мало. Такое происходит в феврале и августе: эти месяцы «разогревают» рынок перед активными осенью и весной. В разгар весны или осени ситуация накаляется. Вакансий становится больше, но больше и соискателей-конкурентов. Если работнику важен выбор и количество возможностей, то планировать поиск работы стоит с марта по апрель или с августа по октябрь», — отмечает директор hh.ru в Поволжье Альбина Султанова.



Этой осенью на рынке труда Самарской области наиболее активны соискатели без опыта работы, на которых приходится 28% от всех резюме. Каждое пятое (20%) подано специалистами с опытом более 15 лет. Остальные доли распределились так: 13% — у кандидатов с опытом 3-6 лет, 10% — со стажем 1-3 года, 8% — 9-12 лет, по 7% — с квалификацией 6-9 и 12-15 лет, и 6% — с практикой до года. Согласно исследованию, для почти половины соискателей (49%) из Самарской области при выборе нового места работы важны перспективы карьерного роста и зарплаты. Но как именно их достичь, особенно в условиях постоянных технологических изменений?