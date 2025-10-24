Я нашел ошибку
Главные новости:
63% самарцев одобряют целевую ипотеку для врачей и учителей
63% самарцев одобряют целевую ипотеку для врачей и учителей
В России хотят наказывать таксистов за участие в мошеннических схемах
В России хотят наказывать таксистов за участие в мошеннических схемах
Самарская область вошла в ТОП-10 регионов страны по поддержке социального бизнеса и СОНКО
Самарская область вошла в ТОП-10 регионов страны по поддержке социального бизнеса и СОНКО
Более 27 км сетей ливневой канализации и свыше 1000 колодцев прочищено в Самаре
Более 27 км сетей ливневой канализации и свыше 1000 колодцев прочищено в Самаре
В России впервые наказали школьницу за видео уничтожения дрона
В России впервые наказали школьницу за видео уничтожения дрона
Осень активизировала рынок труда в Самарской области
Осень активизировала рынок труда в Самарской области
Угрозу дефицита кофе опровергли производители
Угрозу дефицита кофе опровергли производители
Вячеслав Федорищев обратился к спецназовцам региона по случаю Дня подразделений специального назначения
Вячеслав Федорищев обратился к спецназовцам региона по случаю Дня подразделений специального назначения
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.27
-0.38
EUR 94.39
-0.36
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В областном центре пройдет лекция Армена Арутюнова о самарской мозаике
Самарский зоопарк приглашает на Осенний бал-маскарад
В самарском ДК железнодорожников прошло торжественное мероприятие, посвященное принятию клятвы кадетами   
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Осень активизировала рынок труда в Самарской области

24 октября 2025 09:52
58
Осень активизировала рынок труда в Самарской области

Жители Самарской области стали чаще искать работу. С начала осени посещаемость сайтов c предложениями по трудоустройству выросла на 30% по сравнению с летними месяцами. В сентябре самарцы разместили и обновили 163,2 тысячи резюме, что на 7% превышает показатели августа и на 30% — сентябрьские данные 2024 года. Такие результаты показало совместное исследование МегаФона и  платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.
 

«Для соискателей идеальная ситуация — когда вакансий довольно много, а кандидатов мало. Такое происходит в феврале и августе: эти месяцы «разогревают» рынок перед активными осенью и весной. В разгар весны или осени ситуация накаляется. Вакансий становится больше, но больше и соискателей-конкурентов. Если работнику важен выбор и количество возможностей, то планировать поиск работы стоит с марта по апрель или с августа по октябрь», — отмечает директор hh.ru в Поволжье Альбина Султанова.
 

Этой осенью на рынке труда Самарской области наиболее активны соискатели без опыта работы, на которых приходится 28% от всех резюме. Каждое пятое (20%) подано специалистами с опытом более 15 лет. Остальные доли распределились так: 13% — у кандидатов с опытом 3-6 лет, 10% — со стажем 1-3 года, 8% — 9-12 лет, по 7% — с квалификацией 6-9 и 12-15 лет, и 6% — с практикой до года. Согласно исследованию, для почти половины соискателей (49%) из Самарской области при выборе нового места работы важны перспективы карьерного роста и зарплаты. Но как именно их достичь, особенно в условиях постоянных технологических изменений?

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Вячеслав Федорищев с рабочим визитом посетил Исаклинский район
23 октября 2025  23:06
Вячеслав Федорищев с рабочим визитом посетил Исаклинский район
308
Самарцев предупреждают об ограничениях на улице Авроры
23 октября 2025  21:49
Самарцев предупреждают об ограничениях на улице Авроры
521
Движение транспорта через перекресток улиц Галактионовской и Красноармейской временно ограничат в Самаре
23 октября 2025  21:23
Движение транспорта через перекресток улиц Галактионовской и Красноармейской временно ограничат в Самаре
337
Жителям и гостям областной столицы предлагается проголосовать за необходимость дополнительного благоустройства четырех станций метро
23 октября 2025  15:59
Жителям и гостям областной столицы предлагается проголосовать за необходимость дополнительного благоустройства четырех станций метро
814
в Самарской области ожидается туман с ухудшением видимости 500 м и менее
23 октября 2025  15:12
В Самарской области ожидается туман с ухудшением видимости 500 м и менее
297
Весь список