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Операторам запретят бесконтрольно увеличивать тарифы выше инфляции

29 декабря 2023 09:14
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Операторам запретят бесконтрольно увеличивать тарифы выше инфляции

Операторам связи не позволят бесконтрольно увеличивать тарифы выше уровня инфляции. Об этом в интервью РИА Новости сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

По его словам, согласно новой стратегии развития отрасли связи до 2035 года, операторы могут поднимать тарифы выше уровня инфляции в том случае, если они вкладывают значительную часть дополнительной прибыли в развитие сетей и новые технологии, в том числе российские.

Никто не даст операторам наживаться на людях и бесконтрольно повышать тарифы, подчеркнул Чернышенко. Он добавил, что Федеральная антимонопольная служба внимательно за этим следит.

Ранее сообщалось, что Минцифры разработало проект приказа, ужесточающего контроль за тем, как операторы оказывают услугу по переходу с сохранением номера. По данным экспертов, в настоящее время распространена практика, когда абонентам в таком переходе отказывают по надуманным причинам. Еще одной целью могут стать мелкие операторы, услугами которых пользуются мошенники, пишет РГ.

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