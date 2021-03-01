Оливковое масло может подорожать из-за снижения урожая

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Поставщики оливкового масла предупредили торговые сети о повышении цен на продукцию, сообщили источники “Ъ”. Одной из причин стало снижение урожая в Испании. Проблемы также наблюдаются в Греции, Италии.

При этом спрос на оливковое масло в России растет. По данным NielsenIQ, с февраля 2020-го по январь 2021 года продажи в натуральном выражении увеличились на 7,7%, в денежном — на 17,1%. Рост спроса может быть связан с переходом на готовку дома из-за пандемии коронавируса.

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