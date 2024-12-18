ОЭЗ «Тольятти» вошла в тройку самых привлекательных инвестплощадок России

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Особая экономическая зона «Тольятти» заняла третью строчку Национального рейтинга инвестиционной привлекательности ОЭЗ России, став одной из самых привлекательных инвестиционных площадок страны. Накануне в пресс-центре ТАСС Минэкономразвития России и Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России представили итоги VIII Национального рейтинга.



«При составлении рейтинга учитывались многие параметры, среди которых: количество резидентов, объем инвестиций, наличие льгот и преференций для инвесторов, обеспеченность инфраструктурой, инвестиционная привлекательность региона, открытость информации об ОЭЗ и многие другие. Спасибо федеральным коллегам за высокую оценку работы нашей большой команды во главе с губернатором Вячеславом Андреевичем Федорищевым. Впереди - новые цели и амбициозные задачи», - акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Дмитрий Богданов.



Цель рейтинга - определить наиболее эффективные ОЭЗ, обеспечивающие инвестору наилучшие условия реализации проекта в кратчайшие сроки и с наименьшими издержками. Всего эксперты оценивали 33 особых экономических зоны из 27 регионов России. «Рейтинг также служит инструментом для совершенствования работы региональных властей по улучшению инвестиционного климата и разработке мер поддержки бизнеса», - отметил директор АКИТ РФ Михаил Лабудин.



Сегодня в ОЭЗ «Тольятти» реализуют проекты 40 резидентов, 20 из которых уже запустили свои предприятия в работу. Компании-инвесторы представляют 10 отраслей: пищепром, машиностроение, фармацевтика, металлообработка и другие. Они уже вложили в реализацию своих проектов 53 млрд рублей, создали 3000 рабочих мест.



Общая площадь инвестплощадки составляет 643 га. В настоящее время идет активное строительство третьей очереди ОЭЗ. В планах - запустить ее в начале 2026 года.

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области.