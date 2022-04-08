Один из флагманов самарской промышленности - «Тяжмаш» готов трудоустроить не менее 300 работников

Я нашел ошибку
Главные новости:
В генеральной уборке общественных пространств и дворовых территорий смогут принять участие и неравнодушные горожане. 
Завтра в Самаре пройдет первый Гагаринский субботник
Мировое спортивное сообщество использует этот день как возможность напомнить спортсменам, тренерам и всем вовлечённым в спорт людям о важности честной конкуренции, в которой нет места допингу.
8 апреля во всем мире отмечается День чистого спорта
Самарские сельхозпроизводители могут смело рассчитывать на поддержку государства в условиях новой экономической реальности.
Почти 5 млрд рублей предусмотрено на финансирование сельского хозяйства Самарской области в 2022 году
Ребятам предстоит внести свой вклад в грандиозную стройку мега-проекта федерального уровня – Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений.
Студенческий стройотряд «Барс» отправился в Мурманск для работы в строительной компании ООО «НОВА»
Большую работу по воспитанию патриотического сознания проводят ветераны военных комиссариатов, рассказывая школьникам, юнармейцам о героических и трагических страницах истории нашей страны.
Дмитрий Азаров поздравил с профессиональным праздником сотрудников военных комиссариатов
Запрограммировали на эффективность. 
В ТТУ Самары усовершенствовали мойку подвижного состава
Отремонтируют почти 15 километров автодороги Большая Черниговка – Глушицкий.
В Большечерниговском районе по нацпроекту отремонтируют еще одну дорогу к поселку Глушицкий
Совместные рейды с использованием аппаратно-программного комплекса на территории города и области будут продолжены. 
«Дорожный пристав» продолжает работу на дорогах Самары 
Наверх
Самара  +17 °C, Тольятти  +15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.25
-7.1
EUR 83.29
-8.44
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В музее «Самара Космическая» откроется персональная выставка Виктора Панидова в технике офорт
Для всех любителей природы - лекция "Всё о ядовитых растениях Самарской области"!
Сотрудники Госавтоинспекции региона провели мероприятия по дорожной безопасности с детьми
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Один из флагманов самарской промышленности - «Тяжмаш» готов трудоустроить не менее 300 работников

8 апреля 2022 16:31
131
Предприятию требуются токари, инженеры, слесари, стропальщики, операторы станков с программным управлением.

Одному из флагманов самарской промышленности – предприятию «Тяжмаш» - требуются токари, инженеры, слесари, стропальщики, операторы станков с программным управлением. Там могут трудоустроить порядка 300 новых сотрудников. Всего в базе службы занятости региона более 40 000 вакансий в самых разных сферах, что значительно превышает число безработных – в три с половиной раза.

Сейчас в регионе разработан и реализуется план мероприятий на 2022 год по сохранению уровня занятости в условиях санкций. Он включает в себя поддержку выпускников, содействие в трудоустройстве безработным и ищущим работу через центры занятости. Помощь тем, кто в ней нуждается, вопросы сохранения занятости и трудоустройства граждан – важные направления стратегии лидерства региона, которая разработана по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азаров при участии жителей.

Готов поделиться опытом с теми, кто делает первые шаги в рабочей профессии, – сотрудник «Тяжмаша» старший мастер Денис Ермаков. В машиностроительной компании он работает уже пятнадцать лет. Начинал мастером, но вскоре получил повышение. В его цехе изготавливают оборудование для тепловых электростанций и горнорудной промышленности. Сейчас основная обязанность Дениса – контроль за работой пока еще неопытных новичков.

«У нас на заводе особенно ценят инициативных и ответственных сотрудников, – говорит мастер. – Если стараться, постоянно совершенствовать свои навыки и умения, то можно легко вырасти от слесаря до мастера и даже выше».

Быстрый карьерный рост – далеко не единственный бонус для сотрудников предприятия. Кроме всех положенных социальных гарантий, благодаря взаимодействию с ведущими вузами региона, рабочим доступна профессиональная переподготовка. Действуют и различные меры материальной поддержки молодых специалистов.

«Сейчас у нас трудится порядка шести с половиной тысяч человек, – рассказывает директор по персоналу АО «Тяжмаш» Сергей Володченков. – Но предприятие продолжает активно развиваться. Поэтому на данный момент у нас открыто более трехсот новых вакансий. Испытываем дефицит по профессиям: токарь-расточник, токарь¬-карусельщик, слесарь по механосборочным работам, слесарь металлоконструкции. Нужны и сварщики. Крановщики, стропальщики и другие вспомогательные профессии тоже всегда актуальны на предприятиях машиностроительной отрасли».

 

Фото:   департамент информационной политики СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Консультант плюс
В центре внимания
В Самаре по ул. Молодогвардейской будет временно ограничено движение транспорта
8 апреля 2022  11:13
В Самаре по ул. Молодогвардейской будет временно ограничено движение транспорта
249
13 апреля Уполномоченный по правам человека проведен целевой прием граждан по вопросам оказания содействия в трудоустройстве
8 апреля 2022  10:52
13 апреля Уполномоченный по правам человека проведен целевой прием граждан по вопросам оказания содействия в трудоустройстве
555
Дмитрий Азаров провел расширенное заседание Областного родительского собрания
8 апреля 2022  09:55
Дмитрий Азаров провел расширенное заседание Областного родительского собрания
340
в Самаре подрядные организации приступили к гарантийному ремонту объектов улично-дорожной сети
7 апреля 2022  09:53
В Самаре подрядные организации приступили к гарантийному ремонту объектов улично-дорожной сети
839
Дмитрий Азаров поздравил победителей грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив
6 апреля 2022  11:34
Дмитрий Азаров поздравил победителей грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив
634
Весь список