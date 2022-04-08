Один из флагманов самарской промышленности - «Тяжмаш» готов трудоустроить не менее 300 работников

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Одному из флагманов самарской промышленности – предприятию «Тяжмаш» - требуются токари, инженеры, слесари, стропальщики, операторы станков с программным управлением. Там могут трудоустроить порядка 300 новых сотрудников. Всего в базе службы занятости региона более 40 000 вакансий в самых разных сферах, что значительно превышает число безработных – в три с половиной раза.



Сейчас в регионе разработан и реализуется план мероприятий на 2022 год по сохранению уровня занятости в условиях санкций. Он включает в себя поддержку выпускников, содействие в трудоустройстве безработным и ищущим работу через центры занятости. Помощь тем, кто в ней нуждается, вопросы сохранения занятости и трудоустройства граждан – важные направления стратегии лидерства региона, которая разработана по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азаров при участии жителей.



Готов поделиться опытом с теми, кто делает первые шаги в рабочей профессии, – сотрудник «Тяжмаша» старший мастер Денис Ермаков. В машиностроительной компании он работает уже пятнадцать лет. Начинал мастером, но вскоре получил повышение. В его цехе изготавливают оборудование для тепловых электростанций и горнорудной промышленности. Сейчас основная обязанность Дениса – контроль за работой пока еще неопытных новичков.



«У нас на заводе особенно ценят инициативных и ответственных сотрудников, – говорит мастер. – Если стараться, постоянно совершенствовать свои навыки и умения, то можно легко вырасти от слесаря до мастера и даже выше».



Быстрый карьерный рост – далеко не единственный бонус для сотрудников предприятия. Кроме всех положенных социальных гарантий, благодаря взаимодействию с ведущими вузами региона, рабочим доступна профессиональная переподготовка. Действуют и различные меры материальной поддержки молодых специалистов.



«Сейчас у нас трудится порядка шести с половиной тысяч человек, – рассказывает директор по персоналу АО «Тяжмаш» Сергей Володченков. – Но предприятие продолжает активно развиваться. Поэтому на данный момент у нас открыто более трехсот новых вакансий. Испытываем дефицит по профессиям: токарь-расточник, токарь¬-карусельщик, слесарь по механосборочным работам, слесарь металлоконструкции. Нужны и сварщики. Крановщики, стропальщики и другие вспомогательные профессии тоже всегда актуальны на предприятиях машиностроительной отрасли».

Фото: департамент информационной политики СО