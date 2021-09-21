Обманутые дольщики Эл-Гранда в Самаре получат денежную компенсацию

106

Об этом стало известно в понедельник, 20 сентября. Наблюдательный совет Фонда защиты прав дольщиков принял решение выплатить компенсации более чем 500 гражданам, купившим жилье в трех регионах России. Один из объектов находится в Самаре – это дом, расположенный на улице Чкалова, 57 (секции 1, 2, 3), застройщиком которого выступало ООО ПФСК «Эл-Гранд».

Напомним, разрешение ситуации на объекте находится на личном контроле у Губернатора Дмитрия Азарова. Вместе с Главой региона на объекте побывал генеральный директор Фонда защиты прав дольщиков Константин Тимофеев во время своего визита в Самарскую область в июне текущего года. В связи с низкой степенью строительной готовности проблемного объекта Губернатором было направлено ходатайство в Фонд с просьбой об удовлетворении прав граждан путём выплаты денежных компенсаций. На заседании Наблюдательного совета Фонда защиты прав дольщиков было принято решение по данному объекту и ряду других в 3 регионах страны.

«Наблюдательный совет принял решение выплатить компенсации 531 человеку, купившему квартиры в пяти проблемных домах Московской и Самарской областях, а также в Красноярском крае», – сообщил заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

Как отметил Константин Тимофеев, степень готовности этих объектов крайне низкая. «Наблюдательный совет посчитал целесообразным выплатить людям компенсации. Таким образом, права этих граждан будут восстановлены», – подчеркнул глава Фонда.

Вопросы восстановления прав обманутых дольщиков находятся в центре постоянного внимания Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Каждый год в результате его планомерной работы сокращается количество проблемных долевок. Только за прошлый год удалось найти решение по шестнадцати из них.

Важную роль в решении проблем обманутых дольщиков сыграло создание Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства. Самарская область начала взаимодействие с фондом одной из первых.

Всего же с сентября 2017 года благодаря системной работе регионального Правительства во главе с Губернатором из единого реестра проблемных исключены 36 многоквартирных домов, восстановлены права 3790 граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков.