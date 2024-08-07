Обед в кафе подорожал за год на 9–11%

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Цены разгоняют общая инфляция, дорогие заемные деньги и отток дешевой рабочей силы, пишут "Ведомости".

Средний чек на наиболее популярные блюда в заведениях общепита в июне – июле вырос c 9 до 11% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это следует из результатов исследования аналитического ресурса «Чек индекс» компании «Платформа ОФД» (крупный оператор фискальных данных, учитывает сведения 1,1 млн онлайн-касс).

В перечень продукции, на которую измерялись цены, вошли суп, горячее с гарниром и салат. В среднем россияне тратили этим летом на супы 318 руб. за порцию, цена этого блюда выросла на 11%. Салат в заведениях общепита в июне – июле обошелся в среднем в 295 руб. (+10%), а порция горячего с гарниром – в 337 руб. (+9%).

Фото: Дильдина Светлана