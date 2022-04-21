ОАО «Волгоцеммаш» сохранит трудовой коллектив и продолжит работу

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За 65 лет своего существования ОАО «Волгоцеммаш» обеспечило оборудованием 80% цементной промышленности в России и СНГ. Однако в какой-то момент предприятию, на котором работают 1 тыс. человек, не посчастливилось оказаться под властью Сергея Махлая и его международной преступной группировки. К сожалению, на всех его предприятиях происходило одно и то же – применение серых схем с продажей продукции, пренебрежение нормами промышленной безопасности и безудержное воровство всего, что только можно разобрать и вынести за заводскую проходную – от оборудования и неучтенной продукции до труб и рельсов.

Однако, как сообщает сайт tltpravda.ru, в последние годы правоохранительные органы вплотную занялись криминальным бизнесом скрывающегося за рубежом Махлая. В 2019 году вместе с подельниками он был заочно осужден за мошенничество в особо крупном размере путем хищения экспортных поставок продукции ПАО «Тольяттиазот» и приговорен к 9,5 годам лишения свободы. Преступников также обязали выплатить компенсацию потерпевшим – 77 млрд руб. – непосредственно ТоАЗу и еще 10 млрд руб. – АО «ОХК «Уралхим», миноритарному акционеру предприятия.

Поскольку выплачивать компенсацию добровольно осужденные отказались, это создало юридические основания для признания Махлая банкротом и ареста его имущества, что и было сделано в августе прошлого года. Махлаю был назначен финансовый управляющий Олег Егерев. 27 ноября на внеочередном общем собрании акционеров ТоАЗа Егерев проголосовал принадлежавшим Махлаю 80-процентным пакетом акций предприятия. Благодаря этому удалось сменить генерального директора и совет директоров ТоАЗа и тем самым прекратить на ТоАЗе эру криминального правления Махлая и его соучастников. Совет директоров принадлежащего на 100% Махлаю Тольяттихимбанка сменился 15 сентября прошлого года.

Уклониться от выплаты компенсации Махлай пытался в том числе через банкротство подконтрольного своим партнерам ООО «Томет», признанного одним из соответчиков по гражданскому иску в рамках дела о мошенничестве. В этом случае активы «Томета» разошлись бы по разным офшорам, а рабочих бы просто уволили. Однако суд разгадал замысел мошенников и ввел на «Томете» сначала процедуру наблюдения, а затем и конкурсного производства. В результате производитель метанола смог провести финансовое оздоровление, наладить разваленное ставленниками Махлая производство и продолжить работу.

Очевидно, аналогичные планы Махлай вынашивал и в отношении «Волгоцеммаша». Акционеры ВЦМ (это шесть принадлежащих Махлаю ошфоров) 25 марта избрали новый состав совета директоров, в котором из семи членов пятеро – иностранцы, а один является родственником Махлая. Скорее всего, следующим шагом стала бы продажа активов завода по частям каким-нибудь иностранным компаниям. Но благодаря профессионализму и принципиальной позиции суда этим замыслам также не суждено было сбыться. Производитель оборудования задолжал 0,5 млрд руб. Тольяттихимбанку и еще 10 млрд руб. – ТоАЗу. Оба кредитора еще недавно находились под контролем Махлая. Но теперь уже неподконтрольный Махлаю Тольяттихимбанк сначала добился принятия обеспечительных мер в отношении ВЦМ в начале марта, а 18 апреля Арбитражный суд Самарской области удовлетворил заявление банка о признании ВЦМ банкротом. Заводу был назначен временный управляющий Андрей Богданов, а ТХБ и ТоАЗ стали контролирующими кредиторами завода. Слова «банкротство» в данном случае не должно никого пугать, ведь происходить оно будет не по сценарию Махлая. Контролирующие кредиторы четко дали понять, что их приоритет – погашение кредиторской задолженности ВЦМ при сохранении производства и недопущении сокращений.

«На данный момент между кредиторами ВЦМ и руководством Самарской области достигнуто полное взаимопонимание насчет того, что предприятие должно полностью сохранить свой трудовой коллектив и продолжить работу. Надеемся, что принятые меры по финансовому оздоровлению актива позволят заводу не только погасить долги перед кредиторами, но и продолжить развитие своих производственных мощностей», – заявил представитель Тольяттихимбанка.

Недавние примеры ТоАЗа и «Томета» наглядно демонстрируют, что уход недобросовестного собственника с предприятия не влечет за собой массовых увольнений или закрытия. Напротив, под контролем Махлая их не ждало бы ничего, кроме дальнейшего разворовывания и деградации. Теперь же у заводов будет шанс начать все с чистого листа без серых схем и присосавшихся иностранных офшоров.

Алексей Напылов

Фото: Википедия