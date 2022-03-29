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Нужен четкий антикризисный план: Дмитрий Азаров о поддержке коллектива предприятия Самараавтожгут
«Нужен четкий антикризисный план»: Дмитрий Азаров о поддержке коллектива предприятия «Самараавтожгут»
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«Нужен четкий антикризисный план»: Дмитрий Азаров о поддержке коллектива предприятия «Самараавтожгут»

29 марта 2022 14:00
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Нужен четкий антикризисный план: Дмитрий Азаров о поддержке коллектива предприятия Самараавтожгут

Губернатор Дмитрий Азаров на заседании штаба по повышению устойчивости экономики региона поручил Правительству Самарской области в короткие сроки разработать антикризисный план для того, чтобы сохранить работу «Самараавтожгут» и его коллектива, в котором трудятся люди с ограничениями по здоровью.

По словам министра промышленности и торговли региона Андрея Шамина, предприятие по производству автомобильных жгутов в прошлом году нарастило объемы отгруженной продукции по отношению к 2020 году. Однако в связи с кризисом полупроводников, начавшимся летом прошлого года, ситуация изменилась. С учетом налоговых льгот и субсидий из регионального бюджета – за последние 4 года было направлено 73,8 млн. рублей – «Самараавтожгут» по итогам прошлого года зафиксировал убытки в размере 13 миллионов рублей.

«В связи с продолжающимся кризисом поставок электронных компонентов, режиме неполной рабочей недели на АВТОВАЗе, «Самараавтожгут» находится в затруднительном положении: объем ежемесячных заказов по линии автогиганта сокращается, – добавил Андрей Шамин. – Растет кредиторская задолженность предприятия перед поставщиками».

При этом предприятие решает задачу по импортозамещению и ведет поиск аналогов комплектующих. По словам главы регионального минпромторга, из 89 позиций по 56 уже удалось найти замену.

«Надо понять ситуацию более предметно, подробнее изучить экономическую ситуацию на предприятии. Хотел бы иметь подробную информацию. Необходимо оказать помощь. У нас есть специалисты в рамках балансовой комиссии, которых необходимо направить на «Самараавтожгут», чтобы все проанализировать, – поручил Дмитрий Азаров Правительству области. – С учетом того, что на предприятии работают люди с ограничениями по здоровью, нам нужны экстренные меры по спасению предприятия».

Дмитрий Азаров поручил Андрею Шамину в течение десяти дней разработать и утвердить антикризисный план для обеспечения работы «Самараавтожгут». «Необходимо сопровождать предприятие с учетом его особого статуса, подбирать новых заказчиков. Мне нужен четкий антикризисный план», – поставил задачу Губернатор.

По информации министерства труда Самарской области, на 25 марта из 249 работников предприятия 160 человек находится в простое. После 31 марта большую часть сотрудников направят в ежегодный оплачиваемый отпуск, а другая часть – продолжит трудиться в режиме неполного рабочего времени.

«Части сотрудников мы можем предложить временное трудоустройство на общественные работы. В ближайшее время руководство предприятия определит количество людей», – отметила министр труда Ирина Никишина.

«Если люди умеют и хотят работать, давайте рассмотрим возможность привлечения их к труду в учреждениях социального обслуживания, на другие предприятия, где можно использовать знания и опыт специалистов «Самараавтожгута», – предложил Глава региона.

Теги: В центре внимания Дмитрий Азаров

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