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Новый виток российской экономики: эксперты прокомментировали последние послабления Центробанка

22 апреля 2022 14:17
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Банк России возобновил с 18 апреля возможность для банков продавать наличную валюту гражданам, но только ту, которая поступила в кассы начиная с 9 апреля 2022 года.

Банк России возобновил с 18 апреля возможность для банков продавать наличную валюту гражданам, но только ту, которая поступила в кассы начиная с 9 апреля 2022 года. Кроме этого, с 11 апреля снижена ключевая ставка на 300 базисных пунктов, до 17,00% годовых, и отменена комиссия на покупку валюты через брокеров, которая ранее была установлена на уровне 12%.

По словам профессора НИУ ВШЭ Евгения Когана, эти меры являются показателем нескольких факторов. Во-первых, паника утихла. Если месяц назад люди массово снимали наличные со счетов, то, когда ЦБ повысил ставку, постепенно стали возвращать средства на вклады под высокий процент. Сейчас ставки начали снижаться. То есть дефицит ликвидности банкам уже не грозит - панику удалось сбить. Во-вторых, инфляция начала замедляться. В первую неделю всех событий цены выросли в среднем на 2,7%. Далее темпы роста цен снижались. За прошлую неделю цены выросли всего на 1%. В этом тоже есть положительная динамика. Рубль относительно стабилен.

«Естественно, ЦБ должен был что-то делать в этих условиях, - поясняет Евгений Коган. - Понизили ставочку – молодцы. Но можно было ещё понизить. Откровенно говоря, ЦБ действует аккуратно, я ожидал, что они понизят на 200 базисных пунктов, а они на 300. Вот так - по-кавалерийски! В принципе, нормально. Если всё дело так пойдет, если не будет каких-то новых ограничений на внешнем периметре, то, по моим оценкам, ЦБ к концу года может понизить ставку до 12 – 13%. Это хоть как-то позитивно. Второе, отмена комиссий. Абсолютно правильное решение! Третье, я думаю, что надо немного отпускать вожжи и давать нерезидентам, по крайней мере, из дружественных юрисдикций, взаимодействовать с валютой. А это, кстати, будет большая пилюлька: вот, ребята, вы дружественные, вот вам пожалуйста, можете продать свои ценные бумаги, можете валюту забрать. Пускай будет какой-то отток, у нас достаточно валюты будет. Я не имею права советовать, я просто говорю своё личное мнение. Отменой дополнительных валютных ограничений мы сможем выровнять ситуацию».

Банк России своей политикой пытается приспособить экономику к тому, чтобы она показывала поступательное движение вперед, несмотря на высокую инфляцию, считает доцент Департамента мировой экономики НИУ ВШЭ Эдуард Джагитян. Уже есть опыт, когда были введены санкции в 2014-2015 годах. И тогда экономика смогла приспособиться. Необходимо время. Сейчас делать прогнозы сложно, поскольку неизвестно, какие санкции еще могут ввести страны Запада.

«Сложно в этой ситуации находить какие-то инструменты, тем не менее, ЦБ это делает, - говорит Эдуард Джагитян. - Эти послабления регулятора направлены на то, чтобы уравновесить долларовую и рублевую массы, которые сейчас находятся в обращении. Это делается одновременно с процентной политикой. Процентная политика – это изменение ключевой ставки ЦБ, той ставки, по которой коммерческие банки берут у ЦБ деньги взаймы, на которые коммерческие банки ориентируются в своей кредитно-депозитной политике. То есть речь идет о процентных ставках, по которым они выдают кредиты и процентные ставки, по которым они привлекают депозиты у населения, у бизнеса и так далее. Вполне вероятно, что эта мера ЦБ сработает, если она сработает, то он дальше пойдет на снижение ключевой ставки. Некоторые эксперты предполагают, что 29 апреля в ходе очередного заседания совета директоров этот вопрос будет рассмотрен, и ключевая ставка может быть снижена до 15%».

Позитивного прогноза придерживается и кандидат экономических наук, доцент кафедры «Региональная экономика и управление» Самарского государственного экономического университета Иван Ларионов. По его мнению, послабления Центробанка можно назвать показателем того, что российская экономика постепенно выплывает и выходит на более-менее стабильный уровень, вопреки страшным прогнозам, которые виделись в начале марта.

«Тогда никто не ожидал таких жестких санкций со стороны Запада, да еще и в таком количестве, - отмечает Иван Ларионов. – Заморозка почти половины накопленных российских золотовалютных резервов – около 300 млрд долларов, масштабный запрет на экспорт в Россию товаров и услуг, блокировка карт Visa и Mastercard для российских держателей за пределами России. В этом есть и свои плюсы. Люди стали меньше тратить деньги на иностранные товары, не ездят за границу и не оставляют свои средства там, соответственно, иностранная валюта, которая находится в России, расходуется меньше в целом. При этом экспорт сохраняется, я имею в виду газ и нефть. На этом фоне укрепляется рубль. Мы видим и дополнительные меры, которые принимает ЦБ, для стабильности национальной валюты. В нынешних условиях они работают. Что будет, когда Запад введет новый пакет санкций, анонс которого уже был, посмотрим. Внешние условия для российской экономики остаются сложными, риски для финансовой стабильности сохраняются. Но благодаря принятым мерам ЦБ по контролю за движением капитала нарастать перестали».

Решения Банка России сегодня отражают изменение баланса рисков ускорения роста потребительских цен, спада экономической активности и рисков для финансовой стабильности, говорится на сайте ведомства. Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 29 апреля 2022 года.

 

Фото из открытых источников

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