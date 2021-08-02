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Новый резидент ИП «Преображенка» наладит серийное производство пазлов

2 августа 2021 17:16
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С внедрением уникальной технологии нанесения лакокрасочного покрытия.

Новый резидент Преображенки реализует инвестпроект в области серийного производства пазлов с внедрением уникальной технологии нанесения лакокрасочного покрытия. На данный момент компания-резидент ООО «ВЭЛТ» выпускает 13 различных видов пазлов в трех размерах. В результате реализации инвестпроекта на территории индустрального парка будет создано 270 рабочих мест. 

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал высокую значимость инвестиционного развития региона. «Бизнес вкладывается в будущее, когда видит перспективы отдачи средств и уверен в надежности своих вложений. А это значит, задача улучшения предпринимательского и инвестиционного климата, создания новых рабочих мест должна оставаться одним из главных приоритетов Правительства Самарской области», – уверен Глава региона.

Пилотным продуктом нового резидента будет запуск линейки созданной в коллаборации с японской дизайн-студией IC Desing – коллекционная серия высокодетализированных пазлов-миров площадью до 0,8 кв.м., объединенных общим сюжетом и связанных несколькими персонажами. 

ИП «Преображенка» - современная площадка, созданная для комфортного и быстрого запуска производства общей площадью 167,5 га. В распоряжении резидентов – готовая инженерная и транспортная инфраструктура. «Правительством области ведется активная работа по созданию территорий, обеспеченных необходимой инфраструктурой для оперативного вхождения инвесторов и развития бизнеса на уже подготовленных площадках. Сегодня регион занимает 5 место в стране по качеству созданной для бизнеса инфраструктуры и наша задача использовать этот потенциал для привлечения инвесторов, открытия новых рабочих мест», - говорит министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Резидентам ИП «Преображенка», «Чапаевск», «Новосемейкино» и «Преображенка 2» гарантирована поддержка со стороны АО «ПромПарки» и руководства региона, а также налоговые преференции. Потенциальные резиденты, подходящие по всем критериям, получают земельный участок для своего предприятия в индустриальном парке быстро. Время оформления с учетом межевания и постановки земельного участка на кадастровый учет – всего два месяца. Вместе с земельным участком компании получают и все необходимые точки подключения к инженерным сетям. Как только резиденту передают землю, он сразу же может начинать строительство своего будущего объекта.

 

Фото из открытых источников

 

Теги: ИП «Преображенка» производство пазлов

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