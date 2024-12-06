Новый резидент ОЭЗ «Тольятти» вложит 11 млрд рублей в строительство производства упаковки

88

В особой экономической зоне «Тольятти» прошло заседание экспертного совета под председательством врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова. Участники заседания утвердили заявку компании, которая станет резидентом флагманской инвестиционной площадки региона.

Новый инвестор намерен построить в ОЭЗ производство упаковочных материалов для пищевой промышленности. В планах инициатора - запустить серийное производство уже в 1 полугодии 2026 года. Предприятие будет обеспечивать современным и востребованным упаковочным материалом российские заводы.

Губернатор Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал значимость создания комфортных условий для бизнеса, готового инвестировать в свое развитие, а значит - в развитие Самарской области. «Нам нужно выполнить поставленную Президентом задачу и обеспечить к 2030 году рост инвестиционной активности не менее чем на 60 % по сравнению с предыдущим периодом. Всего за ближайшие 5 лет планируем привлечь до 4 трлн рублей инвестиций в регион», - отмечал ранее глава региона.

Общий объем инвестиций в проект составит 11 млрд рублей. На производстве будет создано более 180 новых рабочих мест.

«Особая экономическая зона «Тольятти» востребована инвесторами в самых разных отраслях промышленности: машиностроения, фармацевтики, пищепрома, металлообработки. С приходом нового резидента с масштабным проектом в ОЭЗ будет формироваться отдельный кластер производителей упаковочных материалов. И, безусловно, это миллиарды инвестиций в регион, высокотехнологичные рабочие места и вклад в диверсификацию экономики Тольятти», - перечислил Дмитрий Богданов.

Резидентами ОЭЗ являются 38 компаний, 19 из которых уже запустили свои производства. Инвесторы уже вложили в реализацию своих проектов на территории ОЭЗ «Тольятти» более 53 млрд рублей, создали свыше 3 тысяч новых рабочих мест.

Фото: Департамент информационной политики СО