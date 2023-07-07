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Новые легковые машины в России подорожают на пять-десять процентов летом-осенью из-за ослабления рубля к основным валютам. Об этом со ссылкой на автодилеров, производителей и экспертов автомобильного рынка сообщает газета «Ведомости».

Китайские компании уже начали перерасчет стоимости автомобилей — изменения курса заложат в цену в течение двух месяцев, заявил гендиректор «Автодома» Андрей Ольховский. Производители из КНР подходят к этому вопросу жестче европейцев, и цены на их продукцию могут измениться на 8-12 процентов, добавил он. По словам заместителя гендиректора по продажам новых автомобилей «Авилона» Рената Тюктеева, если ослабление рубля не остановится, то цены поднимут на 3–5 процента уже в июле. Сейчас же импортеры занимают выжидательную позицию, пишет Лента.

Очередное подорожание автомобилей из-за курсовых колебаний будет плавным, добавил президент ассоциации «Российские автодилеры» Вячеслав Жигалов. Из-за усиливающейся конкуренции между китайскими брендами производители предлагают различные скидки и акции, которые достигают 20 процентов от стоимости машины. Сначала дилеры сократят эти предложения, а если к концу года рубль не укрепится и объем предложения на рынке не вырастет, то конечные цены также ждет пересмотр, объяснил эксперт.