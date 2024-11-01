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Новые инвесторы вложат в создание производств в Самарской области 400 млн рублей

1 ноября 2024 16:29
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В Самарской области инвесторы построят два новых производства.

В Самарской области инвесторы построят два новых производства.

В ОЭЗ «Тольятти» запустят производство наполнителя из пенополиуретана для автомобильной промышленности. Заявку нового резидента в среду, 30 октября, одобрили члены Экспертного совета под председательством врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова.

Инициатором стало ООО «Пенный берег». Запустить серийное производство предприятие намерено уже в 1 квартале 2025 года. Наполнитель из пенополиуретана будет использоваться для создания автомобильных сидений.

Размещение нового резидента в особой экономической зоне будет способствовать кооперации предприятий в сфере автопрома - предприятия уже обсуждают возможность и условия сотрудничества.

Особая экономическая зона «Тольятти» ежегодно входит в число наиболее эффективных инвестплощадок страны. Сегодня резидентами ОЭЗ являются 38 компаний, 19 из которых уже запустили свои производства. Это предприятия в сфере пищевой промышленности, машиностроения, фармацевтики, металлообработки и многих других. Инвесторы уже вложили в реализацию своих проектов более 53 млрд рублей, создали свыше 3 тысяч новых рабочих мест.

«Мы планируем, что к концу 2027 года количество резидентов ОЭЗ «Тольятти» достигнет 44 компаний, объем вложенных инвестиций составит около 60 млрд. рублей, количество созданных рабочих мест – порядка 5 тысяч. Продолжим создание объектов транспортной, энергетической и коммунальной инфраструктуры третьей очереди ОЭЗ «Тольятти», - рассказал Дмитрий Богданов на заседании Правительства, озвучивая итоги социально-экономического развития Самарской области в текущем году и прогноз до 2027 год.

 

Еще один новый проект станет резидентом ТОР «Тольятти». Инициатор намерен запустить производство тяжелых металлических конструкций для выпуска железобетонных изделий и специальные узлов для транспорта.

«Ещё более 400 млн рублей инвестиций и 100 новых рабочих мест в копилку Самарской области! Работаем дальше!», - написал о новых проектах в своем тг-канале Дмитрий Богданов.

Как рассказал руководитель компании-инвестора Андрей Доскачинский, в ближайших планах - закупка оборудования, создание рабочих мест, обучение персонала и подготовка площадки под новое производство. «Статус резидента ТОР «Тольятти» дает хорошие условия для развития и реализации дальнейших планов», - отметил он. 

Губернатор Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал необходимость создания комфортных условий для бизнеса, готового инвестировать в  свое развитие, а значит - в развитие Самарской области.

«Нам нужно выполнить поставленную Президентом задачу и обеспечить к 2030 году рост инвестиционной активности не менее чем на 60 % по сравнению с предыдущим периодом. Всего за ближайшие 5 лет планируем привлечь до 4 трлн рублей инвестиций в регион», - отметил губернатор на презентации программы социально-экономического развития Самарской области до 2029 года.

Поддержка бизнеса в Самарской области реализуется в соответствии с нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство».

 

 

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области

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