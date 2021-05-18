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Новые инвесторы ОЭЗ «Тольятти» создадут более 1300 рабочих мест

18 мая 2021 09:44
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Новые инвесторы ОЭЗ «Тольятти» создадут более 1300 рабочих мест

17 мая состоялось заседание экспертного совета ОЭЗ под председательством министра регионального минэкономразвития Дмитрия Богданова. Члены совета рассмотрели заявки двух компаний, готовых инвестировать в свои проекты более 14 млрд рублей. 

О стимулировании частных инвестиций в своем послании говорил Президент страны Владимир Путин. Благоприятные условия для работы российских и зарубежных компаний на территории региона – одно из важнейших направлений стратегии лидерства, обозначенной Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым

«Мы и дальше будем оказывать системную поддержку инвесторам, которых не останавливают риски и которые видят новые возможности для успешного развития бизнеса в Самарской области», – подчеркивал Глава региона на заседании Совета по улучшению инвестклимата региона в конце апреля текущего года.

По итогам заседания совета, Дмитрий Богданов рассказал о скором привлечении еще целого ряда заводов на территорию региона с предоставлением лучших в России условий для средних и крупных инвестиционных проектов.  

«На заседании экспертного совета Особой экономической зоны мы рассмотрели два новых инвестиционных проекта. Один - в области переработки сельскохозяйственной продукции, второй проект связан с небольшим локальным металлургическим производством. Совокупный объем инвестиций составит более 14 млрд рублей и эти компании создадут более 1300 рабочих мест», - заявил министр. 

Обе заявки потенциальных резидентов были одобрены членами экспертного совета. 

«Один из резидентов, получивших одобрение на совете, это масштабный проект в отрасли пищевой промышленности, который будет реализован в особой экономической зоне. Безусловно, это знаковый для нас момент, который говорит о том, что спектр направлений деятельности наших инвесторов постоянно расширяется, и ОЭЗ вносит вклад в диверсификацию экономики Тольятти.  Более того, это крупный инвестор, который привлечет в экономику региона многомиллиардные инвестиции и предоставит тольяттинцам  более тысячи рабочих мест», - подчеркнул  генеральный директор ОЭЗ «Тольятти» Сергей Андреев

Теги: ОЭЗ тольятти ОЭЗ

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