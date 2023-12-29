Новогодний стол в России подорожал

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Новогодний стол для россиян подорожал примерно на восемь процентов. Такими данными в четверг, 28 декабря, поделилась с РИА «Новости» вице-премьер Виктория Абрамченко. «Парламентская газета» провела свое исследование с опорой на данные Росстата, и его результаты оказались куда как более впечатляющими — вероятнее всего, нас ждет подорожание без малого на 20 процентов.

По словам Виктории Абрамченко, основной прирост в цене дали курица, яйца и мандарины.

«Стоимость новогоднего стола оценили отраслевые ассоциации и бизнес-объединения. По их данным, новогодний стол будет процентов на восемь дороже, чем в прошлом году. Из-за увеличения стоимости мяса птицы, яйца и мандаринов — они тоже в этом году подорожали довольно ощутимо», — цитирует издание вице-премьера.

Подорожало, отметила Абрамченко, и отечественное игристое, правда, всего на пять процентов, а цены на икру (пока что, правда, в основном оптовые) и вовсе снизились.

«Парламентская газета» провела свой анализ стоимости новогоднего стола с опорой на актуальные данные Росстата. Новогодний стол мы взяли легкий и минимальный: не учитывали горячие блюда (все равно они у каждой хозяйки или хозяина свои), а из алкоголя ограничились только шампанским. Подсчеты получились следующими:

Килограмм сырокопченой колбасы на нарезку — 1210 рублей. Если захочется разнообразия, можно взять к ней колбасу вареную и докинуть в новогодний бюджет еще 509 рублей.

Килограмм сыра на закуску обойдется в 769 рублей. Тут, впрочем, цена может сильно плясать, потому что конкретной разбивки по маркам и даже по сортам Росстат не дает: цена указана в общем в категории «сыры твердые, полутвердые, мягкие».



Килограмм красной икры обойдется в 5974 рубля. Впрочем, килограммами икру кто-то будет покупать вряд ли, так что смело делим сумму на пять - выходит 1194 рубля.

На сладкое возьмем по килограмму шоколадных конфет и печенья — выйдет 851 и 258 рублей соответственно. Запивать все будем отечественным игристым вином — это еще плюс 464 рубля за бутылку.

Ну и куда же без салатов. Поскольку Новый год у нас экономный, обойдемся одним оливье — зато ингредиентов возьмем на внушительную кастрюльку:

десяток яиц — 111 рублей;

килограмм вареной колбасы — 509 рублей;

килограмм майонеза — 273 рубля;

килограмм картошки — 27 рублей;

килограмм моркови — 42 рубля.

Цену на консервированный горошек на сайте Росстата обнаружить не удалось, так что возьмем среднюю по магазинам — 110 рублей за банку.

Точно так же нет на сайте ведомства и информации о стоимости мандаринов. Но в магазинах цены на них варьируются от 150 до 700 рублей за килограмм. Тоже возьмем по средней границе (в конце концов, скидки и акции — наше все) — 250 рублей.

Наконец, какой Новый год без елки. Судя по данным из региональных СМИ и соцсетей, цены на главное праздничное дерево могут плясать в зависимости от конкретного города или области от 800 до 1500 рублей за метр. Так что доверимся официальной информации Рослесинфорга и примем за базовую стоимость полутораметровой живой ели в 1300 рублей.

Итого скромный Новый год без учета горячего, алкогольного набора и селедки под шубой, но зато со сладким и оливье обойдется россиянам примерно в 7877 рублей. Округлим до восьми: в конце концов, к икре понадобится хлеб или тарталетки, а к оливье — соль и перец.

В прошлом году, согласно данным все того же Росстата, аналогичный набор обошелся бы среднестатистическому россиянину в 6568 рублей. Итого Новый год за минувшие двенадцать месяцев подорожал на 19,9 процента. И это, повторимся, только необходимый минимум.

Эксперты откровенно признаются: на вопрос «покупать сейчас или выждать до самого кануна?» однозначного ответа нет.

«Это как игра в лотерею, — пояснил в беседе с «Парламентской газетой» руководитель департамента финансов Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» в Санкт-Петербурге Юрий Ичкитидзе. — Как поменяются цены за четыре дня, оставшиеся до Нового года, не скажет ни один, даже самый квалифицированный специалист. С одной стороны, у магазинов вполне могут остаться какие-то нераспроданные излишки, с другой — впереди еще длинные выходные и Рождество, так что предпраздничный ажиотаж хоть и поутихнет, но на нет не сойдет».

Есть, впрочем, и хорошие новости. После праздников цены на основные продукты начнут снижаться.

«Произойдет это не сразу, скорее всего, примерно в середине или даже в конце января в зависимости от внутренней политики магазинов и уровня спроса, — заключил эксперт. — Но сезонные товары, наподобие тех же самых мандаринов, подешевеют точно».