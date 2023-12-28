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Новогодний стол россиян за год подорожал на 8% из-за мандаринов, курицы, яиц и шампанского, при этом икра в этом году подешевела, заявила в интервью РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко.

"Стоимость новогоднего стола оценили отраслевые ассоциации и бизнес-объединения. По их данным, новогодний стол будет процентов на 8 дороже, чем в прошлом году. Из-за увеличения стоимости мяса птицы, яйца и мандаринов – они тоже в этом году подорожали довольно ощутимо", - рассказала она.

Выросло в цене и отечественное игристое - но не больше, чем на 5%, а оптовые цены на икру даже снизились. "Оптовые цены на икру сейчас ниже, чем в прошлом году, благодаря хорошо проведенной лососевой путине. Икра кеты, например, сейчас в опте на 25% дешевле, чем в прошлом году. В рознице уже тоже есть снижение", - пояснила вице-премьер.