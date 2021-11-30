Новогодний бюджет самарцев превысил доковидный уровень, но оказался меньше, чем в прошлом году

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Среднестатистический россиянин собирается потратить на празднование Нового года и новогодние каникулы 18,5 тыс. руб. на одного человека без учета подарков. Самый большой бюджет на праздники планируют жители Москвы, а самый маленький — Волгограда.

В Самаре жители города планируют потратить 19,3 тыс. рублей на празднование Нового года и проведение новогодних каникул (средняя сумма без учёта расходов на подарки). Это 4-й по величине таких трат показатель в стране. Эта сумма оказалась большей, чем в 2019 году, до эпидемии COVID-19 и её влияния на экономику и доходы горожан, когда для подобных нужд самарцам было необходимо 18,6 тыс. рублей. При этом в нынешнем году затраты оказались немного меньше, чем годом ранее, когда жители Самары называли сумму несколько большую – 20 тыс. рублей.

Бюджет на встречу нового 2022 года и новогодние каникулы планируют 35% россиян, 45% не ведут подобных расчетов. Молодежь до 24 лет в полтора раза чаще, чем старшее поколение, предварительно определяет лимит праздничных расходов (48% против 31% соответственно).



В среднем россияне планируют потратить в новогодние дни 18,5 тыс. руб. на одного человека без учета подарков — это чуть больше, чем в 2020-м и по сравнению с доковидными временами. По мнению опрошенных, высокая инфляция не оставляет им выбора: в этом году праздничные расходы неизбежно вырастут. Самый большой бюджет — у россиян с доходом от 80 тыс. руб. (24,1 тыс. руб.). Мужчины планируют потратить больше, чем женщины (20,3 против 16,4 тыс. руб.соответственно), а молодежь до 24 лет — чуть больше, чем представители других возрастных категорий (20,3 тыс. руб.).



В Москве средняя сумма предполагаемых расходов в праздники составляет 23,2 тыс. руб. на одного человека без учета подарков — это больше, чем в других крупных городах. На втором месте по размеру праздничного бюджета — Санкт-Петербург (в среднем 20,4 тыс. руб.), на третьем — Красноярск и Самара (по 19,3 тыс. руб.). Меньше всего планируют потратить жители Волгограда (14,3 тыс. руб.), Нижнего Новгорода (15,8 тыс. руб.) и Новосибирска (16,2 тыс. руб.).



По сравнению с прошлым годом, наиболее значительно бюджет новогодних каникул вырос в Воронеже (на 2,2 тыс. руб.), Ростове-на-Дону (на 1,6 тыс. руб.) и Казани (на 0,9 тыс. руб.). В некоторых мегаполисах расходы на праздники, напротив, урезают по сравнению с прошлым годом: в Самаре — на 0,7 тыс. руб., в Уфе — на 0,6 руб. Опрошенные объясняют это снижением своих доходов, а также напряженной эпидемиологической ситуацией, не позволяющей провести праздники так активно, как хотелось бы многим.



Если же сравнивать с 2019 годом, то доковидный уровень новогоднего бюджета сегодня выше в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Омске, Уфе, Казани, Воронеже, Челябинске, Ростове-на Дону и Новосибирске. Жители Красноярска, Екатеринбурга, Перми, Нижнего Новгорода и Волгограда, напротив, потратят на встречу нового 2022 года меньше, чем тратили до знакомства человечества с COVID-19.



В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны, в том числе из Самары.