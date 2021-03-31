Некоторые жители Самарского региона получат выплату к Пасхе

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В Минсоцдемографии Самарской области сообщили, что к Пасхе, которая в этом году отмечается 2 мая, отдельные категории семей получат единовременную выплату. ЕДВ уже стала традиционной. Ее размер составляет 1500 рублей на каждого ребенка.

Единовременную выплату к празднику Светлой Пасхи могут получить семьи, воспитывающие четырех и более детей, отцы-одиночки, на попечении которых находится три ребенка и больше, а также матери, которые воспитывают двух и более детей без отца.

Граждане, претендующие на ЕДВ, должны постоянно проживать на территории Самарской области.



За назначением данной меры можно обратиться в местные органы социальной защиты, где нужно предъявить определённый перечень документов. При этом, если семья получает другие меры социальной поддержки, то выплата к Пасхе будет назначена автоматически, подавать заявление не нужно, пишет Сова.инфо.