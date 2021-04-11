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Некоторые правила использования материнского капитала изменились с 11 апреля

11 апреля 2021 12:08
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Некоторые правила использования материнского капитала изменились с 11 апреля

 Соответствующий приказ Минтруда вступил в силу в воскресенье.

Ранее правительство одобрило проект о полномочиях Минтруда по утверждению правил направления неиспользованных средств материнского капитала на формирование накопительной пенсии.

Как поясняли в феврале в ведомстве, новые полномочия Минтруда связаны с принятием в прошлом году федерального закона, позволяющего родителям управлять средствами маткапитала более гибко. В министерства отметили, что ранее порядок действий для перевода средств на накопительную пенсию в случае, если родители уже отзывали их на другие цели и не воспользовались ими, отсутствовал.

Теперь родители получили возможность в течение полугода со дня возврата средств на счет в ПФР решить, на что пойдут эти деньги, написав соответствующее заявление. При этом в случае, если за этот срок решение так и не было принято, его можно продлить еще один раз, также написав заявление в Пенсионный фонд.

Если решение не было принято, то в течение трех месяцев средства маткапитала по умолчанию пойдут на накопительную пенсию.

В начале апреля пресс служба Минтруда сообщила, что ведомство упростит направление материнского капитала на ежемесячные выплаты на детей. Как пояснили в министерстве, упрощается механизм оформления выплат. Необходимые для этого сведения о доходах членов семьи могут быть получены органом исполнительной власти субъекта или территориальным органом ПФР в рамках межведомственного электронного взаимодействия с Федеральной налоговой службой, пишет РИА Новости.

Сейчас для оформления выплат гражданам необходимо лично предоставлять сведения о доходах в органы соцзащиты, если речь идет о назначении выплат на первого ребенка, или в Пенсионный фонд, если речь идет о назначении выплат на второго ребенка из средств материнского капитала, уточнили в министерстве.

Теги: Акценты

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