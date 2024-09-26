«Нефтефлот» приступил к строительству двух пассажирских судов

183

26 сентября состоялась торжественная церемония закладки киля двух судов катамаранного типа. В мероприятии приняли участие губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, глава Федерального агентства морского и речного транспорта Андрей Тарасенко, депутаты Государственной Думы, руководители государственных, коммерческих и общественных организаций.

«Это один из многих больших проектов, которые сейчас реализуются «Нефтефлотом». Уже сейчас благодаря нашим партнерам предприятие загружено заказами до 2028 года. В том числе, хотел бы сказать большое спасибо Государственной транспортной лизинговой компании, которая обеспечивает заказом, а самое главное является системным интегратором по этому направлению для многих предприятий России», – подчеркнул губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Пассажирские суда (катамараны 04790 СОММЕРС L) строятся по заказу АО «Государственная транспортная лизинговая компания» для одного из российских перевозчиков. Проект разработан ПКБ «Форсс Технологии» (Санкт-Петербург). Судна предназначены для скоростной перевозки пассажиров по внутренним водным путям и морским прибрежным районам. Их вместимость составит около 300 человек. Суда длиной около 38 метров и шириной около 9,5 метров будут оборудованы двумя двигателями по 400 кВт и смогут развивать скорость не менее 10 узлов.

«Хотел бы сказать всем спасибо за то, что вы разделили с нами наш праздник – закладку двух корпусов судов катамаранного типа. Хочу отметить, что ранее подобных судов ЗАО «Нефтефлот» не строило. Это уникальный класс судов, который получил распространение лишь в настоящее время. Хочу поблагодарить всех причастных: кто делал закладные секции, подготавливал документацию и организовывал праздник», – сказал генеральный директор ЗАО «Нефтефлот» Вадим Голованов, сообщает пресс-служба Поволжской ассоциации судоходных и судоремонтных предприятий.

Фото: пресс-служба Поволжской ассоциации судоходных и судоремонтных предприятий.