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Нефть может подорожать до 150 долларов за баррель, заявил "Известиям" глава Минэнерго Николай Шульгинов. Вместе с тем, он отметил, что текущая геополитическая и экономическая обстановка мешает строить прогнозы. И вопрос не в угадывании цены, а в функционировании всей нефтяной отрасли.

По словам министра, Россия готова поставлять нефть и нефтепродукты дружественным странам по любой стоимости.

Нефть марки Brent сейчас торгуется в диапазоне от 100 до 105 долларов за баррель, максимально она дорожала в начале марта – до 139 долларов. Напомню, что санкции Евросоюза в отношении России не затрагивают импорт нефти и газа.