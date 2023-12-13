Названы самые дефицитные специалисты в Самарской области

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Служба исследований hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга, выяснила, какие специалисты в Самарской области в ноябре были в сильнейшем дефиците и каких сотрудников наоборот, на рынке больше, чем предложений для них.

В ноябре в Самарской области, как и в большинстве регионов России, сохранялся выраженный дефицит кадров: на одну вакансию в среднем приходилось 3,6 резюме. При этом здоровым уровнем конкуренции на рынке труда считается показатель от 4 до 8 резюме на одно предложение о работе.

При этом в ряде профессий на одну вакансию приходится всего один-два кандидата. В частности, это представители рабочих специальностей, которые сейчас очень востребованы. Например, дворник (0,7 резюме на вакансию), токарь, фрезеровщик, шлифовщик (0,8 резюме на вакансию), автомойщик (1,1 резюме на предложение о работе), автослесарь (1,3), уборщик (1,6 резюме на вакансию).

Также на рынке труда в Самарской области наблюдается нехватка врачей (1 резюме на вакансию), поваров (1,2 резюме на вакансию), товароведов (1,3 резюме), продавцов-кассиров (1,4 резюме на вакансию).

Если говорить о специалистах, которых на рынке сильно больше, чем вакансий для них, то здесь лидируют такие профессии, как режиссер, сценарист (148,3 резюме на вакансию), журналист (103,3), продуктовый аналитик (94 резюме на вакансию), event-менеджер (68 резюме на вакансию).

Также на рынке труда в Самарской области в избытке комплаенс-менеджеры, арт-директора, финансовые директора, психологи, PR-менеджеры, копирайтеры, редакторы, корректоры.

Напомним, что в ноябре в Самарской области в топ сфер с наибольшим спросом вошли «Продажи и обслуживание клиентов» (23% от числа всех вакансий в регионе), «Рабочий персонал» (22%), «Производство, сервисное обслуживание (16%), «Транспорт, логистика, перевозки», «Строительство и недвижимость», «Розничная торговля» (по 13% от общего числа вакансий приходится на каждую из сфер).