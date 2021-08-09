Названы регионы-лидеры по доступности бензина для населения

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Больше всего топлива на свои среднемесячные зарплаты могут приобрести жители Ямало-Ненецкого округа, Москвы и Чукотки, меньше всего – жители Ивановской области и Дагестана, свидетельствует исследование РИА Новости.

Согласно статистике, в июле 2021 года цены на бензин марки АИ-92 в российских регионах изменялись в диапазоне от 42,74 рубля за литр до 60 рублей при общероссийском уровне 45,46 рубля за литр. При этом региональная дифференциация доходов населения остается высокой, поэтому нагрузка на семейные бюджеты рядовых водителей зависит не столько от цены на АЗС, сколько от соотношения цены бензина к заработной плате в конкретном регионе.

Для оценки доступности автомобильного топлива эксперты агентства РИА Новости рассчитали объем бензина, который могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты жители разных регионов России и составили рейтинг регионов по доступности топлива для населения.

Рейтинг строится на основе ранжирования регионов по объему бензина марки АИ-92, который может приобрести житель того или иного субъекта Федерации на среднюю в регионе заработную плату. Этот показатель определялся путем деления среднемесячной зарплаты в регионе за вычетом НДФЛ за период с июня 2020 года по май 2021 года на региональную цену бензина по состоянию на середину июля 2021 года.

Севера и обе российские столицы. Возглавили его, как и ранее, Ямало-Ненецкий автономный округ и Москва, где на среднюю зарплату можно приобрести более двух тысяч литров бензина марки АИ-92 в месяц. Жители еще трех регионов – Чукотки, Магаданской области и Ненецкого автономного округа – могут купить более 1,5 тысячи литров в месяц.

В 11 субъектах водители могут приобрести от тысячи до 1,5 тысячи литров бензина АИ-92. К ним относятся: Сахалинская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Камчатский край, Санкт-Петербург, Мурманская область, Республика Саха (Якутия), Московская область, Коми, Красноярский край, Архангельская и Тюменская области.

Меньше 600 литров бензина марки АИ-92 могут купить жители восьми регионов: Тамбовской области (598 литров), Республики Северная Осетия – Алания (593 литра), Карачаево-Черкессии (592 литра), Ингушетии (592 литра), Чечни (592 литра), Кабардино-Балкарии (581 литр), Дагестана (563 литра), Ивановской области (562 литра). Эксперты объясняют это не столько ценами на бензин, которые в ряде названных регионов близки к среднероссийским или ниже их, сколько невысокими зарплатами.