Названы основные проблемы самарских предпринимателей

На заседании комитета по промышленности губернской Думы уполномоченный по защите прав предпринимателей в Самарской области Эдуард Харченко выступил с ежегодным докладом о деятельности за 2020 год.
Бизнес-омбудсмен перечислил Топ-5 проблем, с которыми сталкиваются предприниматели самарского региона:
По словам докладчика, существующие проблемы и ограничения для бизнеса, в том числе связанные с пандемией, оказали значительное влияние на сокращение числа субъектов малого и среднего предпринимательства со 133,8 тысяч субъектов МСП в январе 2020 года до 124,1 тысячи – в декабре 2020 года, пишет Самру.ру.
Фото: Pixabay.com