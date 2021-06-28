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Названы основные проблемы самарских предпринимателей
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Названы основные проблемы самарских предпринимателей

28 июня 2021 19:19
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Названы основные проблемы самарских предпринимателей

На заседании комитета по промышленности губернской Думы уполномоченный по защите прав предпринимателей в Самарской области Эдуард Харченко выступил с ежегодным докладом о деятельности за 2020 год.

Бизнес-омбудсмен перечислил Топ-5 проблем, с которыми сталкиваются предприниматели самарского региона:

  • уголовное преследование предпринимателей после полного исполнения ими государственных и муниципальных контрактов;
  • недостаточные меры государственной поддержки бизнеса;
  • высокие ставки по УСН в Самарской области;
  • неравные условия ведения бизнеса для предпринимателей;
  • категорическое несогласие предпринимателей с принятыми в регионе нормативами накопления ТКО.

По словам докладчика, существующие проблемы и ограничения для бизнеса, в том числе связанные с пандемией, оказали значительное влияние на сокращение числа субъектов малого и среднего предпринимательства со 133,8 тысяч субъектов МСП в январе 2020 года до 124,1 тысячи – в декабре 2020 года, пишет Самру.ру.

Фото: Pixabay.com

Теги: бизнес предприниматели

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