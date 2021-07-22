Названы четыре способа уменьшить долги во время пандемии

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Как сократить долговую нагрузку и уменьшить размеры выплат по различным кредитам, рассказала в интервью радио Sputnik аттестованный Центробанком специалист финансового рынка, основательница "Школы финансовых советников" Виктория Шерстобитова. Для этого достаточно сделать четыре шага, считает она.

Во время пандемии долговые обязательства ощущаются острее и обременяют семейный бюджет сильнее, чем в обычных условиях. Чтобы снизить это давление, в первую очередь необходимо составить список всех своих задолженностей и проанализировать их, посоветовала специалист. Ведь человек может оказаться в ситуации, когда ему приходится одновременно оплачивать ипотеку, два-три потребительских кредита, обслуживать кредитные карты и так далее, отметила она.

"Нужно просто сесть и выписать, какие кредиты и кредитные карты есть, какие банки, ставки, чтобы посмотреть, какой из кредитов дает самую большую нагрузку и "тащит" на долговое дно больше всего", — сказала Шерстобитова.

Затем необходимо постараться закрыть те кредиты из списка, по которым приходится выплачивать максимальный процент.

Третий пункт — поиск способов уменьшить выплаты по оставшимся задолженностям. Здесь оптимальным вариантом будет рефинансирование, считает эксперт.

"Допустим, если у человека пять кредитных карт, нужно объединить их в одну кредитную карту или перекрывать потребительским кредитом, на котором процент меньше. Или, если у человека два-три потребительских кредита, можно обсудить с банком снижение процентной ставки. Если вы брали ипотеку пять-семь лет назад со ставкой 15 процентов, можно найти другой банк, снизить проценты, уменьшить платежи по кредиту", — рекомендует Шерстобитова.

Четвертый шаг — попытаться изменить отношение к деньгам. По мнению эксперта, в большинстве случаев люди берут кредиты из-за особенностей своего мышления, пишет РИА Новости.

Поэтому важно работать с собственным мышлением, заключила Шерстобитова.

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