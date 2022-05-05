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Названо условие снижения цен на автомобили в России

5 мая 2022 13:29
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Названо условие снижения цен на автомобили в России

Если поставки автомобилей из Европы возобновятся, то их стоимость снизится из-за привязки к доллару или евро, считает автоэксперт Дмитрий Славнов. Об этом условии он рассказал в разговоре с «Лентой.ру». При этом эксперт отметил, что границы закрыты и поставки машин из Европы в этом году вряд ли возобновятся.

Скорее всего, по словам Славнова, в этом году начнутся поставки автомобилей в Россию из Азии. А они к курсу доллара никак не привязаны, отметил он.

Стоимость автомобилей на вторичном рынке тоже не имеет никакой привязки к доллару, поделился автоэксперт. Кроме того, на этом рынке сейчас не наблюдается определенной тенденции на понижение или повышение цен.

«Граждане продают свои машины за ту сумму, которая им нужна. Один человек может продать по цене ниже рыночной, потому что ему нужны деньги сразу, другой может держать поверх рынка, потому что он еще ездит на ней — летний сезон впереди, и ему нужно ездить на дачу, хоть машина уже сыплется и дышит на ладан», — объяснил Славнов.

5 мая курс доллара на Московской бирже опустился ниже 66 рублей впервые с марта 2020 года, свидетельствуют данные торгов. Евро торгуется по 70 рублей.

При этом продажи легковых автомобилей в России в апреле упали почти втрое по сравнению с мартом. Как говорят аналитики, новые машины на данный момент покупают из-за непонимания, когда возобновятся их поставки, и только при наличии предсказуемости с доходами.

 

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