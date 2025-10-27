Названа сумма средней социальной пенсии в РФ

126

На сегодняшний день средний размер социальной пенсии в Российской Федерации составляет примерно 15,5 тыс. рублей. Об этом 27 октября сообщил доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

«На сегодняшний день средняя величина (социальной пенсии. — Ред.) колеблется в пределах 15,5 тыс. рублей, а ее вариации возможны с учетом региональных доплат», — приводит его слова «РИА Новости».

Уточняется, что социальная пенсия назначается гражданам России, не накопившим достаточного трудового стажа и пенсионных баллов для получения страховой пенсии, или тем, кто никогда не был официально трудоустроен. Размер социальной пенсии обычно ниже страховой, а право на нее возникает в более позднем возрасте.