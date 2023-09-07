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Настроения соискателей в Поволжье по итогам II квартала 2023 года улучшились, но по-прежнему остаются негативными

7 сентября 2023 09:28
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Настроения соискателей в Поволжье по итогам II квартала 2023 года улучшились, но по-прежнему остаются негативными

Аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснили, как изменились настроения соискателей в разных округах страны во II квартале 2023 года по сравнению с I кварталом. По данным исследования, позитивно оценивают свое самочувствие жители только трех округов.

Общий индекс самочувствия трудящихся по стране находится на уровне -0,03 пункта, в начале года он был ниже: -0,06 пункта. В трех субъектах России настроения соискателей стали ощутимо лучше и составили 0,04 пункта в Дальневосточном ФО, 0,02 в Уральском ФО и нейтральные вместо отрицательных — в Северо-Западном федеральном округе. В остальных субъектах, в частности, в регионах Поволжья, настроения поднялись на значения от 0,03 до 0,01 пункта, но по-прежнему остались в негативной зоне. В Приволжском федеральном округе в I квартале года они составляли -0,02 пункта.

Наиболее пессимистичные настроения во II квартале 2023 испытывали сотрудники в сфере «Искусство, развлечения, массмедиа» (-0,15 пункта), причем по сравнению с началом года настроения в этой сфере ухудшились (-0,12 пункта было в I квартале).

Также по сравнению с I кварталом снизились настроения у специалистов в сфере безопасности (с -0,04 до -0,12 пункта), транспорта и логистики (с -0,01 до -0,05 пункта), науки и образования (с -0,03 до -0,05 пункта), а также среди юристов (с -0,05 до -0,06 пункта).

В остальных сферах настроения соискателей улучшились. Не столь мрачные, но все же в негативной зоне самочувствия у высшего менеджмента (с -0,13 выросли до -0,03 пункта), специалистов в сфере закупок (выросли с -0,06 до -0,04 пункта), ИТ-специалистов (рост с -0,14 до -0,12 пункта). До нейтральных поднялись настроения у трудящихся в сферах «Маркетинг, реклама, PR» и «Административный персонал».

Снизились, но по-прежнему находятся в позитивной зоне настроения специалистов в сфере добычи сырья (с 0,06 до 0,02 пункта), медицины и фармацевтики (с 0,07 до 0,02 пункта).

С негативных на позитивные сменились настроения у работников сфер «Финансы и бухгалтерия» (с -0,05 до 0,02 пункта), «Автомобильный бизнес (с -0,01 до 0,04 пункта), «Рабочий персонал» (с -0,01 до 0,07 пункта).

Усилились положительные настроения у сотрудников сфер «Туризм, гостиницы, рестораны» (с 0,04 до 0,08 пункта), «Розничная торговля» (с 0,04 до 0,09 пункта), «Строительство и недвижимость» (с 0,02 до 0,04 пункта).

 

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