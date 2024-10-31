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Начались поставки сливочного масла из Турции в РФ

31 октября 2024 10:33
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Начались поставки сливочного масла из Турции в РФ

Турция с воскресенья начала экспортировать сливочное масло в Россию, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

"Поставки сливочного масла из Турции в Россию начались 27 октября 2024 года", — говорится в заявлении регулятора.

При этом, по информации ФГИС "ВетИС" на 29 октября, оттуда импортировали 20 тонн сливочного масла, уточняется в пресс-релизе.

Раннее стало известно, что Минсельхоз реализует меры по увеличению поставок этого продукта из-за рубежа. Так, для импорта уже начались закупки сливочного масла из Индии и Ирана — крупных экспортеров этой продукции.

Вице-премьер Дмитрий Патрушев на прошлой неделе дал несколько поручений для стабилизации цен на сливочное масло на внутреннем рынке. В свою очередь, в Минсельхозе заявляли, что российский рынок в полной мере обеспечен этим продуктом, а производители не сообщали в ведомство или "Союзмолоко" об остановке или сокращении его выпуска, сообщает РИА Новости.

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