Главные новости:
За неделю в Самарской области заболеваемость ковидом выросла на 61,5%
В Клявлинском районе во время движения загорелась иномарка
В Самаре делают полосу разгона при выезде с улицы Тихомирова на Народную
Торги по продаже Сергиевской птицефабрики провалились
«Внимание, дети!»: в Штабе общественной поддержки «Единой России» проходит Неделя безопасности дорожного движения
Российские учителя и школьники получили доступ к лучшему образовательному онлайн-контенту
Оштрафована авиакомпания, пассажиры который 17 часов ждали в Курумоче вылета в Сочи
В Самарском политехе открыли новую молодёжную лабораторию
В Самаре стартовал Международный кинофестиваль «Соль земли»
В «ЗИМ Галерее» покажут фильмы с участием Юрия Стоянова и Дениса Бокурадзе
Музей-галерея «Заварка» в Самаре запускает семейную мастерскую «Нити»
Набиуллина: замедление экономики в России происходит, но рецессии нет

18 сентября 2025 12:21
113
Набиуллина: замедление экономики в России происходит, но рецессии нет

Экономической рецессии в России нет, происходит замедление экономики, сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в выступлении на Московском финансовом форуме в Москве. Кадры мероприятия показали в эфире телеканала "Россия 24".

На прошлой неделе Набиуллина называла дискуссионным утверждение о технической рецессии в экономике страны.

В своем выступлении на финансовом форуме глава Центробанка отметила, что рецессии в экономике нет.

"Да, замедление экономики происходит, но рецессии нет. И даже когда говорят о технической рецессии, имеют в виду, что экономика снижается два квартала подряд", – сказала председатель Центробанка РФ.

Ранее Росстат сообщал, что российская экономика избежала технической рецессии во II квартале. Глава Сбербанка Герман Греф говорил, что показатели российской экономики за второй квартал можно рассматривать как техническую стагнацию, важно не допустить перехода к рецессии, пишет Смотрим. 

В центре внимания
В администрации Самары организована работа телефона «горячей линии» по вопросам противодействия коррупции
18 сентября 2025  13:03
В администрации Самары организована работа телефона «горячей линии» по вопросам противодействия коррупции
117
Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» откроется в областной столице в День туризма
17 сентября 2025  12:21
Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» откроется в областной столице в День туризма
636
Самара присоединится к всероссийскому дню бега «Кросс нации»
17 сентября 2025  12:06
Самара присоединится к всероссийскому дню бега «Кросс нации»
336
8 самарских производителей представляют свою продукцию на XXXIV Международной осенней выставке продуктов питания WorldFood Moscow 2025
17 сентября 2025  09:31
8 самарских производителей представляют свою продукцию на XXXIV Международной осенней выставке продуктов питания WorldFood Moscow 2025
1031
В Самаре завершено благоустройство сквера «Восточный» на Зубчаниновском шоссе
16 сентября 2025  13:00
В Самаре завершено благоустройство сквера «Восточный» на Зубчаниновском шоссе
418
Весь список