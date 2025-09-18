Набиуллина: замедление экономики в России происходит, но рецессии нет

113

Экономической рецессии в России нет, происходит замедление экономики, сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в выступлении на Московском финансовом форуме в Москве. Кадры мероприятия показали в эфире телеканала "Россия 24".

На прошлой неделе Набиуллина называла дискуссионным утверждение о технической рецессии в экономике страны.

В своем выступлении на финансовом форуме глава Центробанка отметила, что рецессии в экономике нет.

"Да, замедление экономики происходит, но рецессии нет. И даже когда говорят о технической рецессии, имеют в виду, что экономика снижается два квартала подряд", – сказала председатель Центробанка РФ.

Ранее Росстат сообщал, что российская экономика избежала технической рецессии во II квартале. Глава Сбербанка Герман Греф говорил, что показатели российской экономики за второй квартал можно рассматривать как техническую стагнацию, важно не допустить перехода к рецессии, пишет Смотрим.