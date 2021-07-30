На заводе «ТЯЖМАШ» в Самарской области запустили новое производство по заказу «Росатома»

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Сызранское предприятие ОА «ТЯЖМАШ» приступает к изготовлению устройств локализации расплава для четырех блоков атомной электростанции «Эль-Дабаа», которая находится в Египте.

Соответствующий акт запуска готовности производства был подписан в пятницу, 30 июля. В церемонии приняли участие Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, первый заместитель генерального директора по атомной энергетике Госкорпорации «Росатом» – президент АО АСЭ Александр Локшин, министр электроэнергетики и возобновляемой энергии Арабской Республики Египет Шакер Мохамед и председатель управления по атомным электростанциям Египта Амгед Эль-Вакиль.

«Для Самарской области очень важно расширение сотрудничества с иностранными государствами, в том числе, увеличение поставок продукции, производимой на территории региона, на мировые рынки, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Одно из ведущих предприятий машиностроения Самарской области – «ТЯЖМАШ» – ежегодно увеличивает портфель заказов, количество изделий, объем выполненных работ и поставки на экспорт. Это имеет большое значение для экономики региона, внедрения новых современных производств и технологий, для повышения уровня благосостояния жителей Сызрани и Самарской области».

Выпуск продукции для атомной энергетики на предприятии начался еще в 80-х годах прошлого столетия с изготовления гидроамортизаторов. А с 2009 года номенклатура «ТЯЖМАШ» в этом направлении расширилась. Сейчас завод производит мостовые электрические краны кругового действия (полярные), различное оборудование реакторной установки, устройства локализации расплава, шлюзы (основной и транспортный) и многое другое.

География поставок предприятия за последнее десятилетие заметно увеличилась. Оборудование направляется в Ростовскую АЭС, Ленинградскую АЭС-2, Нововоронежскую АЭС-2, Балтийскую АЭС, Курскую АЭС-2, а также Белорусскую АЭС, Тяньваньскую АЭС и АЭС «Сюйдапу» в Китае, АЭС «Куданкулам» в Индии, АЭС «Руппур» в Бангладеш, АЭС «Аккую» в Турции, АЭС «Эль-Дабаа» в Египте.

«Благодаря внедрению самых передовых технологий, ответственного труда многотысячного коллектива «ТЯЖМАШ», сегодня мы делаем еще один шаг в развитии сотрудничества между Россией и Египтом, Самарской областью и египетскими компаниями. «ТЯЖМАШ», пройдя масштабную модернизацию за последние годы, сегодня оснащен самым современным оборудованием для выполнения заказов любой сложности. Задача по поставке оборудования для атомной электростанции в Египте будет выполнена в срок и на самом высоком уровне», – выразил уверенность Губернатор Самарской области.

По заказу АО «АСЭ» для египетской элоектростанции АО «ТЯЖМАШ» поставляет мостовые электрические краны кругового действия (полярные) для четырех энергоблоков, а уже через год начнется отправка устройств локализации расплава.

Этот агрегат обеспечивает сбор и удержание в безопасном состоянии продуктов расплавления активной зоны реактора при тяжелой (запроектной) аварии, связанной с разрушением корпуса реактора. Является одной из систем пассивной атомной безопасности.

«Сегодняшнее действительно знаковое событие является результатом усердной совместной работы проектных команд как с российской, так и с египетской сторон. Реализация проекта по сооружению египетской атомной электростанции проходит при полной поддержке политического руководства Египта. Отрадно, что египетско-российская команда показывает хорошие результаты, и все стоящие перед ней задачи по реализации проекта успешно выполняются», – отметил Мохаммед Шакер.

Ловушка расплава сооружается непосредственно под реактором (на дне шахты) и представляет собой металлическую конструкцию общим весом около 750 тонн. На случай попадания в неё продуктов расплавления активной зоны реактора в ловушку засыпается специальный химический состав, который вступает в реакцию и нейтрализует действие опасных веществ.

«Прежде всего, хочу подчеркнуть важность этого проекта для Росатома и России в целом. Такие масштабные проекты, как сооружение атомной электростанции, могут быть реализованы только при полном взаимопонимании команд заказчика и подрядчика, и мы очень благодарны египетской стороне, что такая атмосфера на проекте присутствует», – подчеркнул Александр Локшин. Он добавил, что сызранский «ТЯЖМАШ» является надежным партнером госкорпорации. «У Росатома много заказов по сооружению энергоблоков. И несмотря на то, что у нас есть свой достаточно мощной атомный энергомашиностроительный комплекс, мы сотрудничаем с теми организациями и предприятиями, которым мы доверяем. В их числе - и «ТЯЖМАШ». Качество изготовления изделий, которые мы получаем от предприятия, нас удовлетворяет, поэтому мы его считаем членом нашей большой семьи. Все, что делает завод – это уникальные изделия», – отметил первый заместитель генерального директора по атомной энергетике Госкорпорации «Росатом» – президент АО АСЭ.

Напомним, АО «ТЯЖМАШ» является одним из крупнейших машиностроительных предприятий России. Оно было основано 80 лет назад, в 1941 году, и в настоящее время является производителем широкой номенклатуры оборудования, востребованного не только в атомной энергетике, но и на металлургических, горнодобывающих комбинатах, в судостроении, на стартовых комплексах космодромов. На заводе в настоящее время трудится почти 7 тысяч человек.

«Сотрудничество завода «ТЯЖМАШ» с Росатомом продолжается долгие годы и только укрепляется. Сейчас наше предприятие активно участвует в строительстве многочисленных АЭС и в стране, и за рубежом. И благодаря этому мы увеличили до 30% объем «атомных» контрактов в портфеле заказов. Сегодня для завода «ТЯЖМАШ» особенный, торжественный и в то же время ответственный день. Нас посетила делегация высокого уровня, что подтверждает — работе для АЭС «Эль-Дабаа» в Египте уделяется большое значение. Со своей стороны, хочу заверить, что «ТЯЖМАШ» осознает всю важность этого проекта и решит поставленные задачи по производству оборудования в срок и с высоким качеством. Надеюсь, впереди нас ждут новые контракты — как по египетской станции, так и в рамках сотрудничества с Росатомом в целом», – сказал генеральный директор АО «ТЯЖМАШ» Андрей Трифонов.

Глава региона отметил, что «ТЯЖМАШ» достойно представляет Самарскую область как на российском, так и международном уровне. Предприятие активно сотрудничает с ведущими корпорациями России, в том числе ГК «Росатом» – одной из самых инновационных компаний страны. «Росатом» – это самые передовые технологии, внедрение научных открытий, это оптимизация процессов в производстве и управлении, это жесточайшие требования к безопасности, в том числе экологической. И всем этим стандартам наше машиностроительное предприятие «ТЯЖМАШ» сегодня соответствует, без этого конкурировать на международной арене невозможно», – акцентировал Дмитрий Азаров.

Губернатор поблагодарил руководство предприятия и весь многотысячный коллектив за профессиональное и ответственное отношение к делу, готовность к внедрению новых технологических подходов и увеличение рынка сбыта продукции, в том числе за рубежом.

«Уверен, что сегодняшнее событие станет важной вехой для расширения сотрудничества как с корпорацией «Росатом», так и нашими партнерами из Египта. Рассчитываем, что визит господина министра станет знаковым событием для расширения сотрудничества. Самарская область открыта для реализации нацеленных в будущее проектов и инициатив», – резюмировал Дмитрий Азаров.