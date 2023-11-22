На заседании областного Правительства утвердили уточненные параметры бюджета ТФОМС на текущий год

120

В среду, 22 ноября 2023 года, и.о. первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Наталья Катина провела заседание областного кабинета министров. Главы региональных министерств и ведомств утвердили изменения в Закон о бюджете Самарской области «О бюджете Территориального фонда медицинского страхования на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов».

Уточнение параметров бюджета ТФОМС потребовалось в связи со сложившейся экономией средств, возвратом отдельных межбюджетных трансфертов, а также прогнозом увеличения неналоговых поступлений по сравнению с ранее запланированными показателями.

Директор ТФОМС Самарской области Владислав Романов доложил, что доходная часть бюджета Фонда на 2023 год планируется в сумме 51 млрд 380 млн рублей, расходная часть – в сумме 51 млрд 432 млн рублей. Превышение расходов над доходами в сумме 51,6 млн рублей обеспечено остатками средств, сложившимися на счете Фонда.

«В соответствии с прогнозными показателями неналоговых поступлений дополнительные доходы по данному направлению в 2023 году увеличатся на 1 млн 560 тыс. рублей. Одновременно планируется сокращение безвозмездных поступлений из областного бюджета на реализацию мероприятий по медицинской реабилитации в государственных бюджетных учреждениях Самарской области на 20 млн рублей. Кроме того, планируется перераспределение средств Фонда за счёт уменьшения нормированного страхового запаса Фонда (далее – НСЗ) в сумме 130, 3 млн рублей, что позволит увеличить финансирование страховых медицинских организаций на оплату медицинских услуг, оказанных лицам, застрахованным на территории Самарской области. Таким образом, финансирование страховых медицинских организаций увеличится почти на 112 млн рублей. Параметры бюджета Фонда на плановый период 2024 и 2025 годов остались без изменений», — разъяснил Владислав Романов.

Уточнение параметров бюджета не повлечет за собой изменений в оплате труда медицинских работников. Все обязательства ТФОМС перед врачами будут выполнены в полном объеме.

Напомним, основным источником формирования бюджета ТФОМС является субвенция из федерального фонда обязательного медицинского страхования. В основном средства фонда направляются на обеспечение оказания медицинских услуг по линии обязательного медицинского страхования. Значительная доля в бюджете территориального фонда принадлежит оплате труда медицинских работников.

Важно отметить, что объемы финансирования этого направления из федерального бюджета год от года растут. В текущем году, по сравнению с предыдущим, рост составил 10,9%. Объемы субвенции в будущем, 2024 году, на 12,9% превысят поступления текущего года.