На защиту лесов и борьбу с пожарами региону добавят средств

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Во многих регионах России из-за аномальной жары этим летом сложилась пожароопасная ситуация. Не обошла стихия и Самарскую область: пострадали Борский и Кинельский районы, а также Тольятти. При содействии губернатора Самарской области Дмитрия Азарова для эффективной и оперативной борьбы с лесными пожарами привлечена авиация – вертолеты МИ-8 и самолет ИЛ-76.

Учитывая актуальность и остроту проблемы, президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде «Единой России», сообщил, что на защиту лесов и борьбу с пожарами российским регионам будет выделено 24 млрд рублей. По словам главы государства, важное направление – это создание эффективной авиационной группировки, в том числе для решения проблемы пожаротушения. Данная мера является частью общей глобальной задачи по обновлению авиапарка.

«Завершено формирование программы, которая как раз и предусматривает обновление российского авиапарка, в том числе малой санитарной авиации, за счет наших отечественных самолетов и вертолетов. В общей сложности на финансирование этой программы будет направлено 340 млрд рублей», - отметил Владимир Путин.

В Самарской области санавиация заработала по поручению губернатора в прошлом году: в распоряжение медиков поступил санитарный вертолет Ми-8, который обеспечен всем необходимым для поддержания функций человеческого организма до поступления в клинику и оказания экстренной помощи. В этом году в медучреждения региона воздушным способом эвакуировали почти 80 человек, а всего за время работы с августа прошлого года санавиация оказала помощь более чем 130 пациентам.