На Самарском инжиниринговом форуме обсудили вопросы подготовки специалистов для беспилотной авиации

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Сегодня в технопарке «Жигулевская долина» продолжилась деловая программа Самарского инжинирингового Форума «Новые вызовы развития инжиниринга в РФ 2030: беспилотные авиационные системы, инженерные кадры, инфраструктура поддержки».

Организаторами события выступают Правительство Самарской области, НК «Международный центр инжиниринга и инноваций», АНО «Агентство по технологическому развитию», Минпромторг РФ, Центр управления проектами в промышленности. По инициативе Губернатора Дмитрия Азарова, форум стал традиционным и ежегодно собирает на своей площадке ведущих экспертов отрасли инжиниринга.

Деловая часть второго дня Форума была посвящена новой отрасли, которая активно формируется в России и нашем регионе, – беспилотным авиационным системам (БАС).

«Все мы знаем, что кадры решают все - известная фраза, которая с каждым годом подтверждает свою устойчивость. Для обсуждения этих вопросов мы выделили отдельные сессии форума, чтобы совместно с федеральными министерствами, институтами развития, региональными структурами и образовательными учреждениями проработать механизмы, которые нужны сегодня для подготовки кадров. И, конечно, в первую очередь это касается отрасли инжиниринга и беспилотной авиации», - сказал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

На дискуссионном треке «Создание научно-производственных центров, научно-экспериментальных и образовательных центров по беспилотным авиационным системам» эксперты обсудили текущее состояние отрасли и задачи, которые необходимо решить.

В течение дня участники форума провели работу по трём тематическим трекам. Так, в ходе дискуссии «Федеральная сеть центров инжиниринга 2030 для целей БАС» прошло обсуждение лучшие практик по развитию новой отрасли и интеграции участников рынка. Эксперты предложили решения, позволяющие объединять инновационные площадки действующих партнеров и запросы отрасли.

Модератором обсуждения выступила Наталья Кириллова, эксперт Минэкономразвития России по созданию и развитию региональных центров инжиниринга. «Мы обсуждали первый важный вопрос – как нам создать федеральную сеть региональных центров инжиниринга, чтобы они между собой взаимодействовали и помогали промышленным предприятием быстрее внедрять технологии, разрабатывать новые продукты. И мы видим эту модель сейчас», - отметила Наталья Кириллова.

Дискуссионный трек «Кадры 2030 в разрезе БАС» был посвящен обсуждению федерального проекта «Кадры для БАС», локальных барьеров в реализации проекта кадрового резерва в Самарской области, модели технологического предпринимательства.

Дмитрий Рыбаков, ведущий специалист центра трансфера технологий Севастопольского государственного университета и один из спикеров Форума, поделился впечатлениями о мероприятии:

– Я занимаюсь беспилотными авиационными системами. Тематика форума в значительной степени была посвящена инжинирингу в сфере беспилотных систем, и здесь сошлись три аспекта моей деятельности: с одной стороны, это трансфер технологий из науки через инжиниринг в реальное производство, второе – это инжиниринг в беспилотных системах, и третье – это доведение наших предложений по выстраиванию системы комплексного инжиниринга, по созданию научно-производственных консорциумов в сфере создания сложных транспортно-логистических систем.

Программа Форума традиционно включает в себя образовательные семинары. Участники второго дня форума посетили семинар по промышленному дизайну.

Кроме того, для делегатов провели экскурсию по технопарку и в Региональный инжиниринговый центр «Жигулёвской долины». «В прошлые годы темы форума были связаны с инжинирингом в контексте классического подхода. В этом году мы его проводим в контексте подготовки кадров для новых формируемых в России отраслей, и один из «хедлайнеров» форума – беспилотная отрасль», - подчеркнул директор технопарка «Жигулёвская долина» Александр Сергиенко.

На площадке Форума состоялся Всероссийский хакатон ИИ «Живой код». Сегодня экспертное жюри присудило победу команде Самарского государственного технического университета, второе место – у команды Университета «Иннополис», на третьем месте - команда из Тольяттинского госуниверситета.

Форум завершится 21 октября, в г. Самаре специализированным семинаром для Региональных центров инжиниринга. По итогам события готовится резолюция, которая будет опубликована на сайте http://technet-63.ru/.

Фото предоставлено Департаментом информационной политики Администрации Губернатора Самарской области