На ПМЭФ-2022 Самарская область представила гоночную LADA Vesta NG

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Петербургский международный экономический форум – это не только эффективная площадка для проведения встреч и переговоров, но и возможность регионам показать самые топовые достижения и разработки. Одна из них – тольяттинский автомобиль LADA Vesta NG, изготовленный для гоночных соревнований по требованиям международного класса TCR International Series – встречает посетителей у входа в экспо центр.

Автомобиль сегодня, 16 июня, оценили Губернатор Дмитрий Азаров и глава АВТОВАЗа Максим Соколов.

Болид – не выставочный экспонат, а настоящий чемпион: именно на этой и других машинах пилоты в составе команды LADA Sport ROSNEFT завоевали 10 призовых кубков по итогам 1 этапа Российской серии кольцевых гонок, которые прошли 11 и 12 июня.

Подтвердил статус сильнейшего гонщика класса «Туринг» его действующий чемпион – Кирилл Ладыгин, который занял в гонке первое место, обойдя, в том числе, соперников на машинах иностранного производства.

Следующий этап гонок пройдет в Нижнем Новгороде 9 и 10 июля. «Надеемся, что Кирилл Ладыгин подтвердит свой статус чемпиона России в самом престижном и мощном классе Российской серии кольцевых гонок», – выразил уверенность Максим Соколов. «Для нас значима каждая победа», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Фото: Андрей Савельев