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На освещение Самарского моста потратят почти полмиллиона рублей
На освещение Самарского моста потратят почти полмиллиона рублей
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На освещение Самарского моста потратят почти полмиллиона рублей

28 июля 2023 14:02
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На освещение Самарского моста потратят почти полмиллиона рублей

Договор будет действовать до конца 2023 года.

ГКП «АСАДО» 27 июля 2023 года заключило договор по содержанию линий электроосвещения по содержанию линий электроосвещения на Самарском мосту. Речь идет об участке от улицы Фрунзе до улицы Шоссейной, включая транспортные развязки.

Контракт будет действовать до конца 2023 года. Торги прошли в форме закупки у единственного поставщика по максимальной цене, равной 452 тыс. рублей.

Напомним, с 28 июля 2023 года сняты ограничения на движение транспорта по ночам по мосту, пишет СитиТраффик.

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