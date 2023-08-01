На опытных полях Самарской области рождаются научные достижения в области растениеводства

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На опытных полях Самарского государственного аграрного университета состоялся «День поля», где продемонстрировали все разработки и достижения самарских ученых. Так, участники мероприятия смогли ознакомиться с научными направлениями работы научно-исследовательских лабораторий и малых инновационных предприятий университета, сортами озимых и яровых зерновых культур, перспективных и допущенных к использованию в Самарской области, созданных в Самарском научном центре РАН и ведущих селекционных учреждениях России.



Глава Самарского региона Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал важность увеличения объемов производства семян отечественной селекции, выведения новых сортов для импортозамещения в сельскохозяйственном секторе. «Для этого должны быть увеличены объемы поддержки профильному Самарскому федеральному исследовательскому центру Российской академии наук и аграрному университету. Будем поддерживать и сельхозпроизводителей, которые участвуют в реализации научно-технических проектов. Запрос на эти работы идет от самой жизни», - отметил Губернатор в своем Послании.

На опытных полях, в научно-исследовательских лабораториях и малых инновационных предприятиях Самарского государственного аграрного университета рождаются научные достижения в области растениеводства и изучаются перспективные системы возделывания сельхозкультур.



На «Дне поля» были представлены сорта степного, интенсивного и полуинтенсивного типа для различных экозон возделывания зерновых культур. Работа над ними ведется в сотрудничестве с учеными СамНЦ РАН. Также был представлен опыт по изучению основных элементов системы земледелия и агротехнологий, адаптированных к условиям лесостепи Среднего Поволжья.



По инициативе одного из ведущих химических предприятий в России – ПАО «КуйбышевАзот» - совместно с самарскими предприятиями (АО «Евротехника», ООО «Пегас-Агро») Самарским НИИСХ с 2018 года ведутся исследования по совершенствованию технологий возделывания основных сельскохозяйственных культур (пшеница: яровая, озимая, твердая - мягкая; подсолнечник; кукуруза на зерно; соя) в условиях «рискованного земледелия» Самарской области и Поволжья в целом.



Например, сейчас аспирантами проводятся опыты на яровой твердой пшенице Самарского НИИСХ «Безенчукская Крепость» с внесением жидких и твердых минеральных удобрений для чего используются новая конструкция сошников сеялки Primer-DMC АО «Евротехника».

Научные достижения оттачиваются на производственных полях вуза. Где также есть рекорды: средняя урожайность озимых в Кинельском районе - около 35 ц/га, здесь получили свыше 40 ц/га, но и это не предел. «Убрали озимые. В условиях этого сложного сезона по ряду сортов получили и 90, и 100 ц/га, – сообщил профессор Василий Васин. – У меня иногда интересуются, не на орошении ли мы вырастили такую пшеницу. Конечно нет. Просто слова волшебные знаем – нужно соблюдать технологию».



Хотя не только урожайность важный критерий. Главное для ученых и качество зерна. «В этом зерне очень высокое содержание протеина. За таким хлебом выстраивается очередь. И цена на него соответствующая», – рассказал Анатолий Цирулев, директор сельхозпредприятия «АгроАкадемия».



Сегодня все структурные подразделения Самарского аграрного вуза работают на общую цель.



Научно-исследовательская лаборатория «Корма» занимается разработкой высокоэффективных ресурсосберегающих приёмов и технологий возделывания кормовых культур в системе кормопроизводства Среднего Поволжья; оптимизацией приемов возделывания на основе применения удобрений, разработкой приемов применения микроудобрительных смесей МЕГАМИКС при возделывании полевых культур в условиях Среднего Поволжья. Исследования проводятся на посевах озимой и яровой пшеницы, ячменя, кукурузы, сои, подсолнечника, а также на сенокосно-пастбищном травостое многолетних трав.



Научно–производственный комплекс «Агротехнопарк» представляет сорта озимых и яровых зерновых культур, перспективных и допущенных к использованию в Самарской области, созданных в Самарском научном центре РАН и ведущих селекционных учреждениях России.



Научно-исследовательской лабораторией «Агроэкология» проводит опыт по изучению основных элементов системы земледелия и агротехнологий, адаптированных к условиям лесостепи Среднего Поволжья и исследования по изучению влияния разных способов основной обработки почвы на рост и развитие таких культур как мягкая яровая пшеница, озимая пшеница, ячмень и горох. Начиная с этого года исследования проводятся также совместно с Самарским научным центром РАН.



Результаты работы ученых, продемонстрированные в рамках Дня поля, еще раз подтвердили, что сегодня для успешного и стабильного развития сельхозотрасли необходимо объединять науку, технику и технологии.