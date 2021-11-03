На неделю комфортной жизни в локдауне в Самаре нужно 42 тыс. рублей

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Локдаун в нескольких регионах России начался с 23 октября, в Москве — с 28 октября. В опросе приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

Жители Самары ответили, что им нужно около 42 тыс. рублей на человека для комфортной жизни в течение недельного локдауна. Город занимает четвертое место в рейтинге.

Среди жителей мегаполисов самые высокие запросы к бюджету на неделю локдауна — в Москве (55 тыс. руб. по средним оценкам). На втором месте — Санкт-Петербург (47 тыс. руб.), на третьем — Екатеринбург и Ростов-на-Дону (по 45 тыс. руб.). В Волгограде, Казани и Омске денег для локдауна с комфортом требуется в 1,5 раза меньше, чем в столице (по 37 тыс. руб.).

По средним оценкам, для комфортной жизни во время локдауна, россиянам нужно по 45 тыс. руб. на человека в неделю. Женский бюджет экономнее мужского (40 и 50 тыс. руб. соответственно). Россияне с доходом от 80000 руб. оценили комфорт во время локдауна в среднем в 55 тыс. руб.



Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил: для того, чтобы комфортно пережить локдаун, среднестатистическому россиянину нужно 45 тыс. руб. в неделю.

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 358

Время проведения: 21—28 октября 2021 года

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1600 респондентов