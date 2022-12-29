На Куйбышевской ЖД в два раза увеличилось количество «грузовых экспрессов» для перевозки зерна

162

В рамках сельскохозяйственного сезона 2022 года (с июля по декабрь) на станциях Куйбышевской железной дороги было сформировано 23 зерновых «грузовых экспресса», что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В них перевезено свыше 67 тыс. тонн зерна со станций Пензенской и Самарской областей. До конца декабря планируется отправить ещё 2 состава.

В настоящее время возможность формирования «грузовых экспрессов» предусмотрена на 10 железнодорожных станциях Куйбышевской железной дороги. Большинство таких составов отправляется со станций Тихоново, Косяковка, Пенза-4, Соболеково.

Проект «грузовой экспресс» на Куйбышевской железной дороге рассчитан на предприятия малого и среднего бизнеса и дает возможность бронирования вагономеста для груза в сборном грузовом поезде. Кроме того, благодаря специально разработанному графику перевозка грузов в специальных экспрессах осуществляется быстрее.