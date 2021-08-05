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На «Энерготехмаше» подвели итоги реализации нацпроекта «Производительность труда»

5 августа 2021 16:05
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Благодаря нацпроекту на «Энерготехмаше» увеличили выработку.

На «Энерготехмаше», одном из крупнейших производителей и поставщиков алюминиевого профиля в России, подвели итоги реализации нацпроекта «Производительность труда», инициированного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

На заводе оптимизировали выпуск алюминиевых профилей. Выработка на пилотном потоке увеличилась на 60% на человека в месяц. Самым результативным сотрудникам предприятия, освоившим и внедрившим принципы бережливого производства, министр промышленности и торговли Самарской области Андрей Шамин вручил почетные грамоты ведомства.

Эксперты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области работали с предприятием полгода. Во-первых, провели обучение сотрудников завода по 10 темам: от основ бережливого производства до 5С.  Далее выбрали пилотный поток - цех алюминиевых профилей, нашли проблемы и временные потери, выявили большие запасы материалов и излишние перемещения сотрудников.

"На заводе было большое время ожидания крана, а это потеря времени. В связи с этим принято решение перевести управление на землю, в дистанционное управление", - пояснил руководитель проектов РЦК Алексей Алтабаев. 

 В результате выработка увеличилась на 60% на человека в месяц, снизилось время протекания процесса на 27%, сократилось незавершенное производство на 49%.

Также на заводе оптимизировали рабочие места, изменили график смен, изготовили межцеховую телегу, открыли второй логистический поток на склад, что позволило уйти от больших запасов, ожидания продукции и излишнего перемещения.

"Мы достигли уменьшения затрат на 60%. Для нас это дополнительное окно в плане развития. Средства, которые мы получим за счет экономии, мы направим на развитие предприятия, на улучшение труда сотрудников, на реконструкцию мощностей оборудования, площадей", - пояснил директор «Энерготехмаш» Алексей Иванов.

Сэкономленные от реализации проекта средства направят на реконструкцию производства и закупку нового оборудования. Также «Энерготехмаш» получит возможность взять льготный займ до 300 миллионов рублей на оптимизацию производственных процессов.

На сегодня в регионе уже 110 предприятий стали участниками нацпроекта «Производительность труда» (при плановом показателе для губернии 97). По словам министра промышленности и торговли Самарской области Андрея Шамина, Самарская область – в тройке лидеров России по реализации нацпроекта.

«Повышая производительность труда, мы задаем экономический базис для развития региона, в том числе, и социальной сферы. Это, в свою очередь, напрямую влияет на конкурентоспособность предприятий, дает возможность повышать заработную плату сотрудникам, создавать условия для выхода на новые производственные рубежи», - отмечает Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Важно отметить, что вся помощь, оказанная специалистами РЦК в рамках нацпроекта, для предприятия бесплатная. В итоге в результате работы РЦК региональным предприятиям удалось в среднем сократить время протекания производственных процессов на 28% и повысить выработку на одного сотрудника более чем на 40%.

Участникам нацпроекта предоставляются льготные займы из Федерального Фонда развития промышленности под 1% годовых на срок до пяти лет и льготное финансирование из Фонда развития промышленности Самарской области. Также на региональном уровне для предприятий – участников проекта введена дополнительная мера поддержки: инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль.

 

Фото:  пресс-служба облправительства

 

Теги: реализация нацпроекта Энерготехмаш

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